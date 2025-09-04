Programul de editare video Adobe Premiere va fi lansat pe iPhone

Gigantul IT Adobe, care dezvoltă programe pentru industriile creative ca After Effects, Photoshop și Illustrator, pregătește lansarea editorului video Premiere pe iPhone-uri.

Adobe Premiere pe iPhone va oferi utilizatorilor o experiență similară programului disponibil pentru Windows și Mac OS, Premiere Pro, doar că optimizată pentru editarea mobilă. Până acum, Adobe a oferit doar Premiere Rush pe mobil, o versiune simplificată a editorului său video, potrivit The Verge.

„Premiere pe iPhone este intuitivă și ordonată - fără filigrane, fără distrageri - oferindu-ți puterea și controlul de a crea cu ușurință clipuri video rafinate, cu aspect profesional, menținându-te în zona creativă, astfel încât să îți poți lăsa ideile să prindă contur”, scrie Adobe în anunțul oficial.

Aplicația va avea cronologii cu mai multe piste (multi-track timelines), întocmai ca în experiența de desktop, instrumente de tăiere, stratificare și reglare fină a materialelor. Totodată, Premiere pe iPhone va oferi și subtitrări automate și stilizate, straturi video, audio și text nelimitate, suport pentru 4K HDR și multe altele.

Aceasta oferă și câteva funcții bazate pe inteligență artificială, cum ar fi generarea de imagini, videoclipuri și sunete cu Adobe Firefly, efecte sonore generative („Generative Sound Effects”) și imbunătățirea vorbirii cu AI („Enhance Speech”).

Premiere pentru iPhone permite atât exportul videoclipurilor către orice platformă socială majoră, cum ar fi TikTok, Instagram și YouTube Shorts, cât și trimiterea proiectelor către Premiere Pro pe desktop, pentru o editare mai detaliată a filmărilor.

Momentan, Adobe a anunțat înscrierile pentru lansarea Premiere pe iPhone, dar compania a anunțat că o versiune de Android este în curs de dezvoltare.