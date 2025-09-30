UPDATE A început programul Rabla 2025 pentru persoane fizice. Bugetul pentru mașini cu motor termic, epuizat în 13 minute

Înscrierile în Programul Rabla 2025 au început marți, 30 septembrie, și se încheie pe 25 noiembrie la ora 23.59 sau până la epuizarea bugetului alocat, care în acest an este de 200 de milioane de lei.

Update: În doar 13 minute s-au înscris 7.298 persoane fizice, epuizând bugetul de 80 milioane lei pentru autovehicule cu propulsie termică, GPL/GNC, hibrid sau motociclete, a anunțat Ministerul Mediului marți.

„Peste 9.200 de persoane s-au înscris în doar 15 minute în Programul Rabla Auto 2025 un semn clar privind interesul românilor pentru un transport mai curat. Ne-am asumat efortul de a asigura continuitatea acestui program și, datorită bugetului de 200 de milioane de lei, reușim să oferim sprijin real populației. O mare parte din fonduri a fost deja rezervată, însă există în continuare bani disponibili pentru achiziția de autovehicule electrice”, a declarat ministra Diana Buzoianu.



Aplicația informatică a funcționat fără erori, susține Ministerul Mediului, timpul minim pentru depunerea unei cereri a fost de 1 minut și 20 secunde. Peste 2.000 de persoane s-au înscris deja pentru autovehicule plug-in hibrid, electrice sau cu hidrogen.

---

Știrea inițială:

Bugetul total de 200 de milioane lei este împărțit astfel:

80.000.000 lei pentru autovehicule noi cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, motociclete și hibride;

120.000.000 lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid, motociclete electrice, autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Valoarea ecotichetelor pentru persoane fizice:

18.500 lei – autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen

15.000 lei – autovehicul plug-in hibrid sau motocicletă electrică

12.000 lei – autovehicul hibrid

10.000 lei – autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă

Solicitanții se înscriu direct în aplicația informatică disponibilă pe site-ul AFM.

Vezi AICI detalii despre înscriere și documentele necesare.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, solicitantul poate obține în cadrul unei sesiuni de înscriere unul sau două ecotichete, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, potrivit Ghidului final de finanțare al programului.

Finanțarea acordată în cadrul programului nu se cumulează și/sau nu este complementară cu alte programe care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi.

Cuantumul ecotichetului se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din prețul de comercializare al autovehiculului nou-achiziționat prin program.

Nu se pot cumula două ecotichete pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat. Reamintim că sesiunea Rabla pentru persoane fizice 2025 era programată pentru 19 iunie, la ora 10.00, dar lansarea acesteia s-a suspendat. Pentru persoanele fizice, suma alocată sesiunii de înscriere era de 610 milioane de lei. Ulterior, printr-o ordonanță de urgență s-a stabilit ca bugetul final alocat programului să fie de 200 milioane de lei.