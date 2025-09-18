Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice: S-a anunțat data oficială a înscrierii în program

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat, joi, când se lansează sesiunea de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, care are anul acesta un buget de 200 de milioane lei.

Astfel, înscrierile încep pe 30 septembrie 2025, de la ora 10.00. Sesiunea va fi deschisă până la 25 noiembrie 2025, ora 23.59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Vezi AICI detalii despre înscriere și documentele necesare.

„Rabla Auto este unul dintre proiectele importante din ultimii ani prin care încurajăm înnoirea parcului auto național, reducerea poluării și accesul românilor la mijloace de transport mai eficiente și mai prietenoase cu mediul”, a declarat ministra Mediului Diana Buzoianu.

„Chiar și într-un context bugetar mai restrâns în acest an, angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat. Continuăm să încurajăm populația să renunțe la autovehiculele vechi, poluante, și să opteze pentru soluții de mobilitate mai prietenoase cu mediul, contribuind astfel la îmbunătățirea calității aerului și la tranziția către un transport sustenabil”, a declarat Florin Bănică, Președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Bugetul total de 200 de milioane lei este împărțit astfel:

80.000.000 lei pentru autovehicule noi cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, motociclete și hibride;

120.000.000 lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid, motociclete electrice, autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Valoarea ecotichetelor pentru persoane fizice:

18.500 lei – autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen

15.000 lei – autovehicul plug-in hibrid sau motocicletă electrică

12.000 lei – autovehicul hibrid

10.000 lei – autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă

Amintim că pe 15 septembrie s-a dat statul etapei validării producătorilor auto. De asemenea, săptămâna trecută a apărut în Monitorul Oficial și Ghidul final de finanțare pentru Programul Rabla 2025.

Astfel, condițiile de participare în program, precum și documentele pe care trebuie să le depună producătorii/dealerii auto pot fi găsite în ghidul de finanțare al programului.

Solicitantul poate obține în cadrul unei sesiuni de înscriere unul sau două ecotichete, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, potrivit Ghidului final de finanțare.

Nu se pot cumula două ecotichete pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat.

Finanțarea acordată în cadrul programului nu se cumulează și/sau nu este complementară cu alte programe care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi.

Cuantumul ecotichetului se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din prețul de comercializare al autovehiculului nou-achiziționat prin program.

Reamintim că sesiunea Rabla pentru persoane fizice 2025 era programată pentru 19 iunie, la ora 10.00, dar lansarea acesteia s-a suspendat. Pentru persoanele fizice, suma alocată sesiunii de înscriere era de 610 milioane de lei. Ulterior, printr-o ordonanță de urgență s-a stabilit ca bugetul final alocat programului să fie de 200 milioane de lei.