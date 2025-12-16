5 to go în 2025: 53 de noi antreprenori independenți au intrat în rețeaua de franciză

Lanțul românesc de cafenele 5 to go, fondat de Radu Savopol și Lucian Bădilă, anunță marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că anul acesta s-au deschis 98 de locații, iar 53 de noi antreprenori independenți au intrat în sistemul de franciză.

5 to go ajunge la peste 700 de locații active, o rețea extinsă în 160 de orașe din România și o comunitate de 315 antreprenori, spune compania românească.

Cifra de afaceri totală a atins 65 milioane EUR, cu aproximativ 10 milioane mai mult decât în 2024 (peste 55 milioane EUR).

„Cifra de afaceri este ușor sub bugetul estimat pentru primele 10 luni ale anului, pe fondul impactului măsurilor fiscale, care i-a făcut pe oameni mai atenți la cheltuieli. Cu toate acestea, strategia noastră este construită tocmai pentru astfel de momente dificile, când ar trebui ca oricare dintre cei 20 de milioane de români să se poată bucura în continuare de o cafea de calitate, la un preț corect. Am continuat dezvoltarea conform planificării, am ajuns la 720 locații și încheiem un an solid, cu planuri ambițioase pentru 2026, încrezători în scalabilitatea modelului nostru de business”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Anul acesta, afacerea și-a consolidat echipa de management, prin aducerea lui Rareș Mărculeț în calitate de director financiar (CFO), și spune că s-a extins și se extinde în continuare în afara țării, cu numirea lui Georgi Muhovski în funcția de Country Manager pentru Bulgaria, primele francize semnate în capitala Sofia, deschiderea a 5 locații în Republica Moldova într-un an de activitate și pregătirea primei cafenele 5 to go în Irlanda.

Pentru anul 2026, compania vrea să atingă pragul de 800 de cafenele deschise, inclusiv 25 de locații la nivel internațional. 5 to go își propune să mențină valorile definitorii ale brandului, precum preocuparea față de inovație și accesibilitate, continuând să dezvolte proiecte relevante, parteneriate strategice și experiențe care consolidează prezența brandului în viața de zi cu zi a consumatorilor, mai spune afacerea românească.

5 to go a luat naștere în 2015 și a depășit în prezent pragul de 700 de unități deschise, fiind cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză din România. În 2024, fondatorii 5 to go, Radu Savopol (foto stânga) și Lucian Bădilă (foto dreapta), au anunțat că au vândut pachetul majoritar de acțiuni către două fonduri de investiții: Invenio și Accession Capital Partners (ACP).