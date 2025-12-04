Lanțul de cafenele 5 to go, parteneriat cu o mare rețea de benzinării din România

Lanțul românesc de cafenele 5 to go, fondat de Radu Savopol și Lucian Bădilă, anunță joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a semnat un parteneriat cu rețeaua națională de benzinării RO concept OSCAR.

RO concept OSCAR este franciza de benzinării dezvoltată de OSCAR Downstream, companie petrolieră din România cu capital 100% românesc, cu peste 90 de unități la nivel național.

Colaborarea a debutat oficial pe 1 decembrie 2025, conceptul lanțului de cafenele We serve 5 to go coffee with love fiind deja în primele două stații RO concept OSCAR - RO Marginea (județ Suceava) și RO Bumbești Pițic (Gorj) - din cele nouă selectate ca proiect pilot. În aceste locații, consumatorii au acces la un aparat automat de cafea, pahare co-branded și o selecție din meniul clasic 5 to go.

„Inițiativa reprezintă prima integrare amplă a 5 to go în segmentul stațiilor de carburant, unde până acum erau disponibile doar punctual produse din gama pentru retail a brandului”, se arată în comunicat.

„Ne doream un parteneriat care să facă accesibilă cafeaua 5 to go în benzinării, locuri în care oprirea poate să însemne nu doar necesitate, ci și o pauză de relaxare, cu o cafea care îți place. Este un nou pas către accesibilitate pentru consumatorii aflați mereu în mișcare, în căutare de soluții rapide, calitative și cu un bun raport calitate-preț. Apreciez deschiderea celor de la OSCAR Downstream, mă bucur că această colaborare aduce plus valoare pentru ambele branduri, iar primele două locații RO sunt doar începutul unui proiect mai amplu pe care îl vom dezvolta împreună”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

„Unul dintre obiectivele noastre este să dezvoltăm stații moderne, care să răspundă cât mai bine nevoilor actuale ale consumatorilor. Ne dorim ca experiența din benzinăriile RO să fie completă, de la alimentare, servicii de spălătorie auto și magazine deschise 24/7, până la o cafea de calitate, care să transforme orice oprire într-un moment plăcut. Similar cu 5 to go, ne extindem constant, inclusiv către orașe mici și medii, pentru a oferi clienților din toată țara acces la produse și servicii integrate, la standarde ridicate”, a spus Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream.

Rețeaua de benzinării a ajuns la 120 de stații distribuite strategic la nivel național: 28 de stații proprii dedicate segmentului de clienți B2B sub brandul OSCAR Drive, poziționate de-a lungul principalelor drumuri comerciale și peste 90 de benzinării în franciză sub brandul RO concept OSCAR, pentru clienții B2C, lansat în 2017. La acestea se adaugă peste 2.900 de stații de incintă OSCAR – DIESELPoint (concept introdus în premieră pe piața din România de către OSCAR Downstream în 2004, care permite alimentarea cu carburant direct în locația clientului).

5 to go a luat naștere în 2015 și a depășit în prezent pragul de 650 de unități deschise, fiind cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză din România. În 2024, fondatorii 5 to go, Radu Savopol (foto stânga) și Lucian Bădilă (foto dreapta), au anunțat că au vândut pachetul majoritar de acțiuni către două fonduri de investiții: Invenio și Accession Capital Partners (ACP).