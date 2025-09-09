5 to go vrea să ajungă la 150 de cafenele deschise în Bulgaria. Taxele de franciză

Lanțul românesc de cafenele 5 to go anunță marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că plănuiește să extindă franciza pe piața din Bulgaria și vizează, astfel, deschiderea a 150 de locații în următorii 3-4 ani.

În România, lanțul românesc de cafenele cofondat în 2015 de Radu Savopol (foto stânga) și Lucian Bădilă (foto dreapta), a deschis 650 de locații în 10 ani și a devenit una dintre cele mai accesate francize din țară, cu o cotă de piață de 55%. În prezent, 5 to go ocupă locul 7 în clasamentul lanțurilor de cafenele din Europa și este cel mai extins lanț de cafenele din Europa de Est.

După primele teste de piață în Bulgaria, prin deschiderea a două locații la Ruse, 5 to go targetează adăugarea de noi puncte strategice pe harta Bulgariei, începând din Sofia și continuând cu restul țării, în zone cu potențial.

În paralel, businessul de retail a fost demarat de 5 to go în luna mai 2025, prin colaborarea cu lanțul de magazine Minimart și cu un distribuitor local, pentru dezvoltarea rețelei în sectorul de traditional trade.

„Planul nostru este să abordăm pe piața din Bulgaria un model de business similar celui din România, cu focus pe locații operate în sistem de franciză, dar și cu câteva unități gestionate prin management direct, care ulterior vor fi transferate către francizați.Ne dorim ca în următorii ani Bulgaria să devină a doua piață ca importanță după România și un exemplu pentru întreaga zonă, facilitând o dezvoltare regională accelerată. Parteneriatul cu INVENIO contribuie într-o măsură semnificativă la demersurile de aici, prin acces la informații relevante despre trendurile din Bulgaria și prin experiența lor în dezvoltarea mai multor businessuri în regiune“, spune Radu Savopol, cofondator 5 to go.

În ceea ce privește accesarea francizei, taxele vor fi similare cu cele din România. Contractul cu francizații va fi valabil pe o perioadă de 7 ani, cu 4% royalty, 1,5% marketing fee și o taxă inițială de 4.500 de euro. Costul estimat pentru o locație „la cheie” variază între 18.000 și 25.000 de euro, incluzând echipamentele, autorizațiile, marfa inițială și amenajările, în funcție de suprafața spațiului.

Meniul simplificat va cuprinde cinci prețuri fixe: 1, 1.5, 2, 2.5 și 3 euro. Designul spațiilor va fi disponibil în două variante, design 2.0 și 3.0, focusul fiind pe locații cu suprafețe între 20 și 30 m².

De asemenea, 5 to go plănuiește deschiderea în Bulgaria a unui flagship store de dimensiuni mai mari, care va integra Academia 5 to go, precum și un birou dedicat francizei.

„Deja am recrutat un Country Manager pentru Bulgaria, Georgi Muhovski, cu o experiență de peste 10 ani în extinderea rețelelor de retail, acumulată în cadrul unor branduri internaționale de top din zona de food & beverage, precum și în real estate comercial. Considerăm că este persoana potrivită pentru acest rol și credem că va colabora perfect cu echipa din România, urmând ca, începând din acest an, să își construiască propria echipă locală în Bulgaria“, completează Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

„Am urmărit evoluția 5 to go și direcția lor de business și sunt convins de potențialul brandului pe piața din Bulgaria, așadar am acceptat cu entuziasm provocarea de a mă alătura acestei echipe ambițioase și de a integra conceptul lor de franciză pe plan local. Împreună vom seta prioritățile pentru perioada următoare și vom atinge obiectivele propuse, păstrând ADN-ul brandului, dar adaptându-ne în același timp specificului consumatorilor de aici“, spune Georgi Muhovski, Country Manager 5 to go Bulgaria.

Amintim că în 2024, fondatorii 5 to go, Radu Savopol și Lucian Bădilă, au anunțat oficial că au vândut pachetul majoritar de acțiuni către două fonduri de investiții: Invenio și Accession Capital Partners (ACP).

Astfel, o companie creată de cele două fonduri de investiții, 5 TG Invest SRL preia 60% din 5 to go. Mozaik Investments, fond de investiții co-fondat de Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a rămas cu 10% din acțiunile lanțului de cafenele. Mozaik Investments a preluat în 2019 35% din 5 to go.