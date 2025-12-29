Mii de studenți din toată țara, viitori antreprenori, au participat la un program de educație fiscală derulat de ANAF

Peste 4.500 de studenți din 42 de universități din toată țara, viitori antreprenori sau experți în fiscalitate, au participat la un program național de educație fiscală, desfășurat cu implicarea unor specialiști din ANAF.

Programul național „Educația fiscală pentru viitorul tău” a avut loc în perioada 13 noiembrie – 16 decembrie 2025.

Acesta a avut ca obiectiv „creșterea nivelului de informare și conștientizare timpurie a drepturilor și a obligațiilor fiscale, atât la nivel individual cât și la nivel macroeconomic, în contextul în care actualii studenți sunt viitorii specialiști, manageri, antreprenori și contribuabili fiscali ai României”, spune Fiscul.

Au fost 74 de prezentări dedicate studenților, despre teme precum rolul și funcționarea administrației fiscale, serviciile electronice puse la dispoziție de ANAF, importanța echității fiscale în societate, precum și noțiuni de educație fiscală - inclusiv înregistrarea fiscală, obligațiile declarative sau drepturile și obligațiile fiscale ale angajaților și angajatorilor.

De asemenea, au fost prezentate informați pentru viitorii antreprenori (freelancing, activități de tip startup, inclusiv cele desfășurate în mediul online) precum și aspecte legate de etică și responsabilitate civică. Prezentările au fost completate de exemple practice, studii de caz și sesiuni interactive adaptate domeniului de studiu al participanților.

În total, în program au participat peste 4.500 de studenți din marile centre universitare din toată țara: peste 3.000 de studenți în centrele universitare din țară și peste 1.500 în cadrul prezentărilor din București.

Academia de Studii Economice din București, Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea din București, Universitatea Ovidius, Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Universitatea din Craiova, Universitatea Constantin Brâncoveanu Brăila, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din Oradea se numără între cele 42 de universități din țară care au participat în campanie.