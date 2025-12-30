FOTO. Afacere cu azile de bătrâni private, lansată de antreprenori români, cu finanțare de la un fond de investiții care a luat bani din PNRR

Morphosis Capital Fund II, un fond românesc de investiții care a primit bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro , că finanțează Echo Elderly Care, o nouă platformă lansată de antreprenori români, cu scopul declarat de „a dezvolta o rețea națională de servicii de îngrijire a seniorilor din România”.

Fondatorii centrului pentru seniori AsertivO din Otopeni, Elena Andra Marinescu și Răzvan Alexandru Marinescu, alături de antreprenorul Iulian Pleșcan, au lansat Echo Elderly Care. Fondul Morphosis, condus de finanțistul Andrei Gemeneanu, nu a dezvăluit suma la care se ridică investiția.

Platforma integrează, la început, două azile de bătrâni existente – Centrul de Seniori AsertivO din Otopeni și Maria Theresia Seniorenresidenz din Sibiu, ce formează nucleul inițial al platformei.

„Ambiția noastră cu privire la Echo Elderly Care este să construim o platformă națională de încredere și un model operațional solid într-un sector în care cererea crește mai rapid decât oferta. Dinamica demografică a României, combinată cu emigrarea semnificativă, amplifică nevoia de servicii profesionale de îngrijire pe termen lung pentru seniori, în timp ce sectorul rămâne subdezvoltat. Prioritatea noastră este să stabilim încă de la început un standard unitar de îngrijire și operare, astfel încât familiile să beneficieze de aceeași calitate și același nivel de profesionalism în fiecare centru. Vedem un potențial semnificativ de creștere organică și de consolidare și ne propunem să extindem rețeaua în mod responsabil, cu standarde clare și consecvente în toate locațiile”, a declarat Gabriela Dumitru, Partener în cadrul Morphosis Capital.

Echo Elderly Care urmează strategia Morphosis Capital de construire a platformelor scalabile prin combinarea achizițiilor țintite cu dezvoltarea greenfield. Această abordare se bazează pe experiența dovedită a Morphosis Capital în scalarea cu succes a platformelor în educația privată și serviciile B2B prin consolidare, precum și în domeniul sănătății & wellness și retail prin derularea disciplinată la nivel național a noi unități operaționale.

Grupul își propune să dezvolte o rețea de 10 centre pentru seniori în principalele orașe din România, AsertivO și Maria Theresia servind drept fundație. Pe măsură ce rețeaua se dezvoltă, capacitatea totală va ajunge la peste 2.000 de rezidenți, contribuind semnificativ la reducerea deficitului din România în domeniul îngrijirii vârstnicilor.

Într-o piață sensibilă care a fost marcată și de controverse în media în ultimii ani, noua companie susține că „va urmări stabilirea unor standarde ridicate de îngrijire, susținute de protocoale medicale standardizate, operațiuni profesionalizate și o echipă de management solidă, punând accent pe calitatea și consecvența serviciilor în toate locațiile”.

Centrul de seniori din Otopeni (sursa foto: Morphosis)

„Odată cu primele achiziții – Centrul pentru seniori AsertivO din Otopeni și Maria Theresia Seniorenresidenz din Sibiu – facem primii pași în construirea unei platforme care își propune să devină cea mai amplă și mai bine structurată rețea de centre pentru seniori din România. Lansăm Echo Elderly Care cu un plan clar și riguros: dezvoltarea unei organizații capabile să câștige și să mențină încrederea pe termen lung, prin standarde medicale exigente, operațiuni bine structurate și o cultură profund orientată către rezidenți și familiile acestora.

Platforma Echo Elderly Care este gândită să ofere soluții integrate pentru toate patologiile și pentru toate gradele de dependență ale seniorilor – de la programe avansate de socializare, vitalitate și prevenție dedicate seniorilor independenți, până la îngrijire medicală complexă pentru rezidenții cu nevoi clinice ridicate. Parcursul meu profesional este strâns legat de construirea și scalarea serviciilor medicale la nivel național in specializări medicale complexe, iar această experiență ne va permite să dezvoltăm unele dintre cele mai avansate programe de senior living din România. Împreună cu Morphosis Capital și fondatorii AsertivO, investim pe termen lung într-o echipă solidă și într-un model operațional robust, conceput pentru a livra consecvent calitate, siguranță și continuitate pe măsură ce rețeaua se extinde la nivel național”, susține Iulian Pleșcan, CEO-ul Grupului.

Morphosis Capital spune că „va susține activ” următoarea etapă de creștere a platformei Echo Elderly, având ca priorități „armonizarea proceselor operaționale la nivelul centrelor existente, consolidarea modelului operațional și dezvoltarea capabilităților necesare pentru extinderea rețelei la nivel național”.

„Am pornit AsertivO cu convingerea că îngrijirea vârstnicilor în România poate și trebuie să fie oferită la un standard mult mai ridicat, bazat pe profesionalism, empatie și rigoare medicală. Parteneriatul cu Morphosis Capital și integrarea în Echo Elderly Care ne oferă cadrul și resursele necesare pentru a duce acest standard mai departe, dincolo de o singură locație. Este un pas important atât pentru echipa noastră, cât și pentru familiile care caută servicii de îngrijire unitare și de încredere”, a declarat Andra Marinescu, fondator AsertivO și director operațional (COO) al Grupului Echo Elderly Care.

Morphosis Capital Partners BV este o firmă de investiții private equity înființată de patru antreprenori, Simona Gemeneanu, Gabriela Dumitru, Dragoș Petre și Andrei Gemeneanu. Fondul își propune să contribuie la dezvoltarea și transformarea IMM-urilor românești și din Europa Centrală. Fondul European de Investiții (FEI), principala platformă de finanțare pentru IMM-urile europene, cofinanțat prin Programul Operațional Regional, NextGenerationEU cu sprijinul financiar al Guvernului României prin Fondul de Fonduri de Capital de Risc pentru Redresare a României și Fondul InvestEU al Uniunii Europene este investitorul principal al Morphosis Capital.

Investitori instituționali internaționali și locali, antreprenori, precum și fondatorii înșiși sunt cofinanțatori ai fondului. Morphosis Capital investește în companii românești și din Europa Centrală și de Est (ECE) cu potențial ridicat de creștere din sectoare precum: servicii medicale, tehnologie, producție industrială de nișă, produse de consum și retail și servicii B2B, cu perspective de extindere internațională și EBITDA între 1 și 5 milioane de euro. Portofoliul Morphosis Capital include Medima Health, EMI, Cronos Med, Stay Fit Gym, Mark Twain International School, Supermarket La Cocoș și EnduroSat. În 2023, fondul a realizat primul exit complet prin vânzarea participației minoritare în Clinicile Dentare Dr. Leahu către Regina Maria, urmat de exitul complet din DocProcess către AGENA3000 în 2025.