Radu Savopol (5 to go) se pregătește să „reînvie” brandul Lacto Bar, de pe vremea comunismului, preluând deja marca de la un alt antreprenor

Fondatorul lanțului de cafenele 5 to go, Radu Savopol, se pregătește să „reînvie” conceptul Lacto Bar, de pe vremea comunismului, preluând deja marca de la un alt antreprenor.

Lacto-Bar-urile au fost introduse în România, de regimul comunist, de prin anii ‘60 ai secolului trecut. Oamenii puteau să consume lapte și alte produse lactate, alături de mămăligă, crenvurști, covrigi.

Acum, Radu Savopol vrea să facă un „spin-off” (derivat) din lanțul de cafenele pe care l-a fondat, care să se numească „Lacto Bar by 5 to go”.

„Vom face câteva locații în viitor – Lacto Bar by 5 to go, un concept pe care îl visez și îmi doresc să îl dezvolt alături de partenerii noștri din zona de lactate și tot ce înseamnă food service! Am o locație pe care o vizez pentru prima deschidere” - a scris Savopol, zilele trecute, pe Facebook.

El mizează pe notorietatea de care se bucura brandul comunist înainte de 1989.

„Brandul avea notorietate mare înainte de ’89, era un brand pe care părinții noștri îl accesau destul de des, era un brand mai cool pentru acea perioadă! Ideea este că mă gândeam de mult la câteva locații care să aibă focus pe lactate și produse derivate”, a mai arătat el.

Omul de afaceri Raul Ciurtin a înregistrat marca Lactobar după Revoluție

Savopol s-a documentat și a aflat astfel că marca a fost înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) de omul de afaceri Raul Ciurtin.

Ciurtin a construit după Revoluție business-ul de lactate Albalact, pe scheletul altui brand comunist, Întreprinderea de Industrializare a Laptelui Alba. În 2016, el a ieșit total din business-ul cu lactate, Albalact fiind cumpărat de compania franceză Lactalis. În prezent, Raul Ciurtin are alte două afaceri în industria alimentară: fabrica de conserve Prefera Foods și producătorul de „cârnăciori” vegetali Verdino.

Fondatorul cafenelelor 5 to go, Radu Savopol, spune că Raul Ciurtin i-a cedat gratuit marca Lacto Bar.

„Am făcut research și am văzut că brandul îi aparține lui Raul Ciurtin (cel care a dezvoltat brandul Albalact și l-a vândut către Lactalis)! Eu am rămas total surprins când l-am sunat pe Raul și i-am spus intenția mea cu Lacto Bar by 5 to go. Rar am întâlnit în România astfel de oameni de business care să fie atât de deschiși și de amabili! Nu am să uit niciodată cele câteva discuții cu el și am să îl dau exemplu de fiecare dată, un exemplu de normalitate! Îi mulțumesc pentru cesiunea brandului fără nicio pretenție și i-am promis că voi încerca să îl relansez așa cum trebuie!” - a povestit Radu Savopol.

StartupCafe.ro a găsit la OSIM marca LACTOBAR, înregistrată încă din anul 2009 de Raul Ciurtin, iar acum ca titular al mărcii apare firma 5 TG Smile Coffee SA. Marca expiră în septembrie 2028.

5 TG Smile Coffee SA este compania care deține afacerea 5 to go. Compania are 5 subsidiare: 5 to go Europe Holding SRL, Coffee Trade Support and Distribution SRL, cafenelele 5 To Go SRL, Tiancaffe SRL și Coffee Retail Distribution SRL.

Radu Savopol și cofondatorul său, Lucian Bădilă, și-au mai păstrat 25% din business-ul 5 to go ( 5 TG Smile Coffee SA). Anul trecut, compania a fost cumpărată majoritar (60%) de fondurile de investiții Invenio și Accession Capital Partners (printr-o companie comună, înființată special pentru tranzacție, 5 TG Invest SRL). 10% din 5 to go aprține fondului de investiții Mozaik Investments (Sacha Dragici, Superbet), iar 5% este deținut de Marian Alecu (fost director McDonald’s România și investitor important în busines-uri HoReCa).

Un antropolog din Timișoara a avut și el ideea să relanseze „Lacto Bar”

Revenind la Lacto Bar, Radu Savopol nu e singurul care ar vrea să reînvie brandul comunist de alimentație publică.

În anul 2020, antreprenorul și antropologul culinar Caius Merșa, din Timișoara, a depus și el cerere la OSIM, pentru înregistrarea mărcii „Lactobar -patiserie românească”, dar solicitarea figurează ca respinsă. El voia să facă la Timișoara un Lacto Bar.

„Ceea ce aș vrea eu să fac din Lacto Bar este acea patiserie românească, dar țin foarte mult (...) să servim lactatele la sticlă”, spunea Merșa, în anul 2022, citat de Ziua de Vest.

Antropologul timișorean a mai explicat că Lacto Bar-ul nu a fost un concept românesc și nici comunist, acestea apărând înainte în Anglia și Australia, sub denumirea de „milk bar”-uri.

„Când eram înfometați peste măsură, dacă îți permiteai să te duci să mănânci în centru, ziceai că e cel mai bun din lume. Era un iaurt de doi lei” - a mai spus el, citat de ziarul Adevărul.

Radu Savopol și Caius Merșa au amândoi o aplecare către artă. Savopol a studiat designul interior la Universitatea Româno-Americană din București, în 1992-1995, potrivit profilului său de LinkedIn. El provine dintr-o familie de artiști - atât tatăl său, cât și bunicul său au fost pictori. Înainte de 5 to go Radu Savopol a avut barul Old Nick din Sinaia.

De partea cealaltă, Caius Merșa a absolvit Facultatea de Artă și Design, cu specializarea în fotografie, în cadrul Universității de Vest din Timișoara. El a urmat mai multe masterate, iar în prezent își face doctoratul în antropologie, la aceeași universitate. În 2014, Caius Merșa a deschis localul Suppa Bar, la Timișoara, potrivit ziarului Adevărul.