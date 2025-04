YouTube a făcut 20 de ani. Cum arăta primul videoclip de pe platforma cumpărată de Google

În urmă cu 20 de ani, în data de 23 aprilie 2005, era încărcat primul videoclip pe YouTube. Acum, platforma deținută de Google are aproximativ 20 milioane de vidoeclipuri noi în fiecare zi, care generează peste 100 milioane de comentarii de la comunitate, conform spuselor companiei pe blogul oficial.

YouTube a fost fondată în 2005 de către Steve Chen, Chad Hurley și Jawed Karim, trei foști angajați PayPal. Cei trei ar fi întâmpinat dificultăți în a distribui videoclipuri care au fost filmate la o petrecere la apartamentul lui Chen din San Francisco, conform unei povești deseori amintită în mass-media. Totuși, Karim nu a participat la petrecere și a negat că ar fi avut loc.

Un an mai târziu, platforma a fost cumpărată de către Google pentru suma de 1,65 miliarde dolari, iar modelul de afaceri a fost extins pentru generarea de venituri din reclame și din conținut plătit, cum ar fi diferite filme sau videoclipuri exclusive produse de și pentru YouTube.

YouTube a reprezentat un impact social major și s-a dezvoltat dincolo de videoclipuri scurte la calitate mică, incluzând videoclipuri muzicale, știri, scurtmetraje și lungmetraje, melodii, documentare, trailere de filme, teaser-uri, spoturi TV, streamuri live, vloguri și multe altele. Aceasta reprezintă și una dintre primele forme de user-generated content (conținut generat de utilizatori) de pe internet.

Care a fost primul videoclip de pe YouTube

Primul videoclip a fost încărcat chiar de Jawed Karim, intitulat „me at the zoo” (Eu la zoo) și are 19 secunde. La momentul scrierii știrii, acesta are 357 milioane vizualizări și 17 milioane de aprecieri.

„YouTube-ul românesc”. Ce a fost Trilulilu

Trilulilu a fost un site românesc, fondat în anul 2007 de către antreprenorii Sergiu Biriș și Andrei Dunca. Platforma permitea, față de YouTube, și încărcarea de imagini și fișiere audio.

Utilizatorii neînregistrați puteau doar să vizioneze conținutul de pe site, respectiv imagini, video sau să asculte fișiere audio, în timp ce utilizatorii înregistrați puteau să încarce fișiere, să creeze grupuri și spectacole, să creeze liste de joacă, să evalueze și să comenteze, să acceseze profilurile utilizatorilor, să trimită cadouri virtuale și să comunice cu alți utilizatori înregistrați folosind sistemul de mesagerie intern.

În anul 2020, platforma Trilulilu a fost cumpărată de startup-ul Digitap, fondat la Cluj de Alex Rus şi Daniel Tamas, a preluat în asociere cu Mihai Moga, jurnalist şi antreprenor, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. Acum, pagina trilulilu.ro face referire la un nou produs, numit Trilulilu Kids, care va fi dedicat copiilor.