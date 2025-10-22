Manager Zalando, despre platformele de comerț online Shein, Temu și Trendyol: „Ne concentrăm pe diferența de calitate, care nu poate fi oferită de ceilalți jucători”

Platforma germană de comerț online Zalando, prezentă și în România, „vede competitorii” de pe piața locală, ca Shein, Temu și Trendyol, dar consideră că strategia de business diferită oferă valoare în fața acestora, a declarat managerul general din Europa Centrală și de Est, miercuri, la o conferință de presă, la care a participat și StartupCafe.ro.

„Cred că ne concentrăm pe un segment puțin diferit. Ne concentrăm pe diferența de calitate. Acesta nu este un lucru care poate fi oferit de acei jucători. (n. red. Platformele Shein, Temu, Trendyol) De asemenea, concentrându-ne pe modă, oferim un ecosistem cu adevărat dedicat pentru client, unde tot ceea ce facem se axează pe ușurința de a cumpăra, pe experiența clientului atunci când dorește să cumpere ceva special în materie de modă”, a declarat Daniel Rogiński, General Manager Europa Centrală și de Est la Zalando.

Acesta a mai spus că vede concurența în materie de marketplace-uri de fashion, dar crede că strategia Zalando, „concentrată pe trei piloni diferiți”, anume calitate, lifestyle și inspirație, poate fi percepută „mult mai bine” de clienți și poate oferi un ecosistem și o experiență convenabile pentru cumpărători.

De unde își iau inspirația românii pentru cumpărăturile de haine

Informația a fost oferită în cadrul unei conferințe de presă, la care Zalando a lansat un studiu care arată de unde se inspiră cumpărătorii români în ceea ce privește achizițiile de haine.

Motoarele de căutare, canalele digitale, conținutul influencerilor și platformele online multi-brand, sunt principalele destinații pentru idei vestimentare, la nivel săptămânal, atunci când cumpărătorii n-au în minte un produs anume, arată datele studiului.

Sursă: Studiu Smartscope, la cererea Zalando

Astfel, jumătate dintre respondenți folosesc motoarele de căutare (52%), 45% consultă rețelele de social media și conținutul influencerilor, 44% intră pe platforme online multi-brand, iar 40% accesează magazinele online ale unor branduri preferate. Mai mult de un sfert (27%) spun că folosesc platforme cu inteligență artificială pentru inspirație vestimentară cel puțin săptămânal.

Aceste surse digitale sunt percepute ca fiind mai relevante decât magazinele fizice sau presa scrisă: două din cinci persoane (38%) vizitează magazinele sau mall-urile săptămânal pentru inspirație, iar doar 23% se inspiră din publicații printate.

Generația Z (18–28 ani) și Millennials (29–44 ani) preferă conținutul influencerilor (48%, respectiv 33%) față de Gen X (45–60 ani) și Boomers (61–65 ani), unde doar 19% și, respectiv, 16% aleg această sursă de inspirație frecventă. Ultimele două grupe de vârstă optează pentru magazinele fizice, cu 43%, respectiv 54% dintre respondenți care aleg această variantă.

Sursă: Studiu Smartscope, la cererea Zalando

Atunci când știu exact ce caută, românii se orientează și mai mult spre digital. Cei mai mulți încep căutările pe site-ul magazinului online al unui brand (32%), pe platforme multi-brand (33%) sau prin motoarele de căutare (35%).

Doi din cinci respondenți (42%) merg în continuare în magazine fizice pentru inspirație, însă în ceea ce privește achizițiile, frecvența este echilibrată: 44% dintre români cumpără cel puțin trimestrial atât online, cât și din magazine fizice. În rândul Gen Z, platformele online sunt chiar mai populare - 65% dintre aceștia le vizitează cel puțin o dată pe trimestru, comparativ cu 60% care aleg magazinele fizice.

Prețul și ofertele speciale sunt cele mai importante elemente care determină achiziția (58% dintre respondenți), în linie cu tendințele europene. Alți factori relevanți sunt livrarea și returul rapid (28%), informațiile clare despre mărime și croială (23%) și recenziile verificate sau conținutul generat de alți cumpărători (20%).

Aproape trei sferturi dintre respondenți (73%) ar reveni mai des dacă magazinul online ar avea un program de loialitate atractiv. Cele mai apreciate beneficii sunt: acumularea de puncte care pot fi transformate în reduceri (53%), livrarea și returul rapid (48%) și voucherele oferite de ziua de naștere (48%). Alte avantaje menționate includ accesul exclusiv la produse noi sau promoții (28%) și invitații gratuite la evenimente de modă, muzică sau cultură (21%).

Studiul a fost realizat de Smartscope pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de femei și bărbați din România, cu vârste între 18 și 65 de ani, care utilizează internetul. Colectarea datelor a avut loc în perioada 2–15 octombrie 2025 și a asigurat o distribuție echilibrată pe criterii de gen și vârstă, reprezentativă.

Zalando a fost fondată în 2008 de Robert Gentz și David Schneider. În România, magazinul online de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii s-a lansat în 2022. În luna iulie a acestui an, platforma de comerț online a finalizat fuziunea strategică cu About You, tranzacție anunțată încă din decembrie 2024, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.