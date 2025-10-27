Japonezii de la SoftBank aprobă ultima tranşă de 22,5 miliarde dolari din investiţia în OpenAI (ChatGPT)

Grupul japonez SoftBank a aprobat a doua tranşă, în valoare de 22,5 miliarde de dolari, pentru a finaliza investiţia totală de 30 de miliarde de dolari în OpenAI, potrivit publicaţiei The Information, citată de News.ro.

Decizia consiliului de administraţie este condiţionată de finalizarea restructurării corporative a companiei americane de inteligenţă artificială, menită să deschidă calea către o eventuală listare la bursă.

Informaţia nu a putut fi verificată independent de Reuters, iar SoftBank şi OpenAI nu au oferit comentarii. Suma face parte dintr-o rundă de finanţare de 41 de miliarde de dolari anunţată în aprilie.

SoftBank convenise anterior o investiţie de 10 miliarde de dolari în aprilie şi încă 30 de miliarde în decembrie, cu condiţia ca OpenAI să treacă la o structură comercială de tip „cu scop profit” până la sfârşitul anului. În caz contrar, valoarea totală a investiţiei ar urma să fie redusă la 20 de miliarde de dolari.

De asemenea, SoftBank și OpenAI, alături de alte companii tech, au lansat proiectul Stargate, de infrastructură AI în SUA, la începutul anului acesta, care presupune o investiție de 500 miliarde dolari în următorii 4 ani, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.