Qualcomm va lansa cipuri AI pentru centrele de date, pentru a rivaliza cu NVIDIA și AMD

Compania americană Qualcomm a anunţat că va lansa o nouă gamă de cipuri destinate centrelor de date bazate pe inteligenţă artificială, intrând astfel în competiţie directă cu giganţii NVIDIA şi AMD, care domină piaţa semiconductorilor pentru AI, potrivit CNBC, citată de News.ro.

Noile cipuri, denumite AI200 şi AI250, vor fi lansate în 2026, respectiv 2027, şi vor putea fi instalate în sisteme rack răcite cu lichid, similare celor utilizate de NVIDIA şi AMD.

Fiecare rack poate conţine până la 72 de cipuri care funcţionează împreună ca un singur supercomputer, oferind puterea necesară pentru rularea celor mai avansate modele de inteligenţă artificială.

Cipurile Qualcomm se concentrează pe „inference”, adică pe rularea modelelor AI deja antrenate, şi sunt derivate din unităţile neuronale Hexagon, folosite în cipurile pentru smartphone-uri ale companiei.

Qualcomm susţine că noile sale sisteme vor consuma mai puţină energie şi vor fi mai ieftin de operat decât soluţiile actuale de pe piaţă, fiecare rack având un consum de aproximativ 160 kilowaţi.

Intrarea Qualcomm pe piaţa centrelor de date marchează o nouă etapă în competiţia pentru cel mai dinamic segment al industriei tehnologice, estimat la investiţii globale de peste 6,7 trilioane de dolari până în 2030, potrivit McKinsey.