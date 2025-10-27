Coloșii chinezi HONOR și BYD, „pact” pentru inteligență artificială

Producătorul chinez HONOR anunță, într-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro, că a încheiat un parteneriat strategic cu BYD, producător de mașini electrice și hibride, pentru integrarea electronicelor cu ecosistemul auto DiLink și introducerea de agenți cu inteligență artificială.

Parteneriatul va urmări integrarea ecosistemelor între dispozitive, integrarea de agenți AI și dezvoltarea unei chei auto digitale bazată pe Bluetooth, printre altele.

De asemenea, cele două companii vor crea un model de colaborare care valorifică capabilitățile HONOR în domeniul conectivității auto și ecosistemul inteligent BYD și vor derula acțiuni comune de marketing, lansări coordonate și activități de engagement.

„Noi, cei de la HONOR, am crezut mereu că adevărata putere a tehnologiei derivă din capacitatea ei de a amplifica potențialul uman. Parteneriatul nostru cu BYD reprezintă o colaborare complexă, perfect adaptată erei AI, având mobilitatea inteligentă drept element strategic principal. Împreună vom accelera dezvoltarea tehnologică, vom valorifica punctele noastre forte și vom construi un ecosistem de mobilitate inteligentă, fluidă și personalizată, care va transforma fiecare călătorie într-o experiență memorabilă și va deschide o nouă etapă a vieții conectate”, a declarat James Li, CEO HONOR.

Colaborarea a început încă din anul 2023 prin funcția de cheie auto NFC, care permite proprietarilor de mașini BYD să le blocheze și să le deblocheze cu ajutorul telefoanelor HONOR. De atunci, parteneriatul a inclus și încărcarea rapidă în mașini, în anul 2024, și soluția HONOR Car Connect, în anul 2025, care va fi extinsă pe mai multe branduri BYD în curând.