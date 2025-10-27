Producătorul român de fructe Abund Berry și-a pus panouri solare și baterii de stocare a energiei, printr-un parteneriat cu portughezii de la Greenvolt

Firma românească Abund Berry, controlată de antreprenorul gorjean Ionel Burtea, cu afaceri în producția și procesarea de mure, afine, căpșuni și alte fructe, și-a instalat o centrală de panouri fotovoltaice, cu baterii pentru stocarea energiei electrice, printr-un parteneriat cu portughezii de la Greenvolt Next.

Într-un comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, Greenvolt Next, parte a grupului portughez Greenvolt, a anunțat că a finalizat noua centrală fotovoltaică pentru Abund Berry, amplasată în Buftea, județul Ilfov.

Sistemul fotovoltaic, cu o capacitate instalată de vârf de 512 kWp, este echipat cu un sistem avansat de stocare a energiei prin baterii, care utilizează tehnologia litiu, cu o capacitate totală de 400 kWh.

Soluția permite stocarea energiei solare produse în timpul zilei pentru a fi utilizată în perioadele fără producție sau atunci când prețurile energiei electrice din rețea sunt mai ridicate, „asigurând astfel flexibilitate, eficiență și optimizare a costurilor”, potrivit companiei de inginerie în sectorul energiei verzi.

Acordul de Achiziție a Energiei (PPA) pe 7 ani asigură accesul la energie verde fără nicio investiție inițială. Se estimează că sistemul va genera 611.327 kWh de electricitate anual, ceea ce se traduce în economii estimate de peste 1,5 milioane de euro pe durata sa operațională, de 25 de ani.

„Acest proiect ne consolidează angajamentul față de responsabilitatea pentru mediu prin reducerea amprentei de carbon și prin contribuția la decarbonizarea operațiunilor companiei. În același timp, atingerea acestor obiective având și beneficii financiare clare – fără a apela la capital propriu și asigurând o factură de energie electrică mai mică și previzibilă – a fost, de asemenea, un factor decisiv în avansarea proiectului”, a declarat Ionel Burtea, fondatorul și directorul Abund Berry.

Business-ul Abund Berry a fost lansat, în 2017, la Țicleni, județul Gorj, de tânărul antreprenor Ionel Burtea, care avea 21 de ani atunci și era student la ASE, în București. El a început cu o investiție inițială de 20.000 EUR, cu ajutorul familiei, care s-a implicat permanent în business. Compania produce, procesează și distribuie mure, afine, zmeură, căpșuni și alte fructe. Unul dintre primele sale produse consacrate pe piață a fost vinul de mure.

Business-ul a atras fonduri europene de cel puțin 2 milioane de euro și s-a dezvoltat treptat în sectorul agro-alimentar și în agroturism. În preznet, compania cultivă cel puțin 20 de hectare (în Gorj), livrează fructe în supermarketuri din țară și dispune și de un depozit de 1.000 mp, la Buftea, județul Ilfov. Pe lângă producția proprie, Abund Berry achiziționează și fructe de la alți fermieri.

Principala firmă din grupul controlat de Ionel Burtea, Abund Berry SA, a ajuns la venituri totale de peste 60 milioane lei (aproape 12 milioane EUR) și profit de 2 milioane de lei (circa 400.000 EUR), în anul 2024, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Noua centrală fotovoltaică vizează în principal depozitul de la Buftea, unde lucrează circa 40 de persoane.

„Acest parteneriat reprezintă o nouă etapă importantă pentru Greenvolt Next pe piața din România și ne reafirmă rolul de furnizor de soluții tehnice și financiare de top pentru clienții noștri. Un sistem fotovoltaic cu stocare pe baterii reprezintă soluția optimă pentru asigurarea flexibilității și eficienței, iar odată cu scăderea costurilor acestor tehnologii, reprezintă acum o investiție solidă și profitabilă. Ne bucurăm că Abund Berry a ales să își consolideze independența energetică printr-o investiție inițială minimă, combinând beneficiile de mediu și câștigurile financiare pe termen lung. Este încurajator să vedem tot mai multe companii românești care recunosc aceste beneficii”, a spus și Filipe Dias, country manager Greenvolt Next.

Greenvolt Next Romania spune că, în 2025, a încheiat peste 100 de contracte pentru energie decentralizată și a instalat o capacitate de peste 20 MW.

Cifrele „demonstrează o cerere în creștere pentru aceste soluții”, susține Greenvolt Next.

Greenvolt Next oferă soluții „one-stop-shop” pentru autoconsum, specializându-se în proiectarea, construcția, managementul și mentenanța sistemelor de energie regenerabilă descentralizată. Portofoliul include sisteme fotovoltaice (pe acoperiș, la sol și în parcări) pentru autoconsum individual și colectiv, completate de soluții de stocare pe baterii, pompe de căldură, cazane electrice, turbine eoliene on-site, mobilitate electrică și iluminat LED.

Soluțiile sunt susținute de „modele de finanțare flexibile”, inclusiv Acorduri de Achiziție a Energiei (PPA), „care permit companiilor să acceseze energie regenerabilă fără o investiție inițială”, mai spune firma. Compania lucrează și prin „contracte Inginerie, Achiziții și Construcție (EPC)”.

Compania-mamă, Greenvolt Group, operează în segmentul Generare Distribuită pe 12 piețe europene, precum și în Indonezia. Cu peste 1,1 GW de capacitate contractată, peste 429 MW instalați și un portofoliu de peste 3,500 de proiecte, compania gestionează o platformă pan-europeană pentru clienții B2B corporate și industriali.