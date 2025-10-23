Psiholog, către contabilii antreprenori: „Niciodată să nu mai puneți clientul mai presus de voi! Cu cât îi dai mai mult, cu atât cere mai mult.”

Cunoscutul principiu de afaceri „clientul nostru, stăpânul nostru” nu este valabil în viața reală, consideră psihologul Costin Dămășaru, care i-a îndemnat pe antreprenorii din domeniul contabilității să nu mai pună clientul mai presus de ei.

„Niciodată să nu mai puneți clientul mai presus de voi! Pentru că, cu cât îi dai mai mult clientului, cu atât cere mai mult”, le-a spus Costin Dămășaru contabililor antreprenori prezenți la Digital Accounting Summit 2025, un eveniment care a avut loc weekendul trecut.

Psihologul a atras atenția asupra riscului de epuizare fizică atunci când antreprenorii își pun și timpul liber la dispoziția clienților.

„Am citit pe LinkedIn o postare de la un domn care era foarte fericit că era în club, sâmbătă, la 4 dimineața, și i-a răspuns unei cliente. Și i-am scris așa: Boss, cât o să mai reziști? Eu am făcut asta vreo doi ani, până am picat în cap. De ce? Pentru că asta am învățat în facultate: clientul nostru, stăpânul nostru. Nu e așa în viața reală. În viața reală, este important să fim noi cei mai importanți, pentru a avea energia să ne ajutăm clienții cu cele mai bune resurse pe care le avem la dispoziție. Și ne încărcăm acasă, în familie, mergem în parc, avem hobby-urile noastre, ca să putem da tot în intervalul stabilit de noi. Când ajungeți acasă, lăsați telefonul deoparte, nu mai există muncă!”, a mai spus Costin Dămășaru.

De asemenea, el i-a îndemnat pe antreprenorii care au birouri de contabilitate să nu-și reducă tarifele la presiunea clienților.