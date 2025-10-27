Skip to content

Google introduce programarea asistată de inteligență artificială („vibe coding”) în Google AI Studio

Google introduce programarea asistată de inteligență artificială („vibe coding”) în Google AI Studio
Sursă: Google AI Studio

Google adaugă o nouă funcție, de „vibe coding”, în AI Studio, care permite utilizatorilor să genereze aplicații cu AI în câteva minute, prin formularea de cerințe în limbaj natural.

Cei care vor să dezvolte o aplicație multimodală, cu inteligență artificială, o pot descrie într-o cerință, iar AI Studio și cele mai noi modele Gemini o vor putea genera, explică gigantul american.

„Vrei să faci o aplicație oglindă magică care să-ți ia fotografia și să o transforme în ceva fantastic? Doar spune-o. AI Studio înțelege capacitățile de care aveți nevoie și conectează automat modelele și API-urile potrivite pentru dvs” – Google.

De asemenea, compania spune că utilizatorii care au nevoie de inspirație au acum parte de o librărie vizuală bogată, unde pot vedea creații ale altor dezvoltatori.

Noul instrument de vibe coding mai permite editarea aspectelor din aplicațiile generate doar prin evidențierea și descrierea schimbărilor.

„Prin integrarea AI la fiecare pas - de la ideație la iterație - facilităm dezvoltatorilor să construiască aplicații uimitoare și îi ajutăm pe cei care nu au scris niciodată o linie de cod să-și aducă ideile la viață. Scopul nostru este să reducem bariera dintre o idee grozavă și o aplicație care funcționează cu Gemini, astfel încât oricine să poată construi cu AI”, a încheiat Google.

Smart Tech

Coloșii chinezi HONOR și BYD, „pact” pentru inteligență artificială

HP și Quartz Matrix – soluții digitale sigure pentru companiile românești

Logoul SoftBank pe o clădire

Japonezii de la SoftBank aprobă ultima tranşă de 22,5 miliarde dolari din investiţia în OpenAI (ChatGPT)

Colosul Mondelēz, care deține branduri ca Milka și Oreo, va folosi un nou instrument de inteligenţă artificială generativă pentru marketing

Steagul Uniunii Europene, concept tehnologie, circuit

UE: Meta (Facebook) și TikTok încalcă obligațiile de transparență din Regulamentul privind Serviciile Digitale (DSA)

Sute de personalități, între care cântărețul Will.i.am și co-fondatorul Apple, Steve Wozniak, cer interzicerea dezvoltării „superinteligenţei” artificiale

Chinezii de la HONOR dotează cu tablete un laborator la Facultatea de Arhitectură de Interior, din București