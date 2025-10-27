Google introduce programarea asistată de inteligență artificială („vibe coding”) în Google AI Studio

Google adaugă o nouă funcție, de „vibe coding”, în AI Studio, care permite utilizatorilor să genereze aplicații cu AI în câteva minute, prin formularea de cerințe în limbaj natural.

Cei care vor să dezvolte o aplicație multimodală, cu inteligență artificială, o pot descrie într-o cerință, iar AI Studio și cele mai noi modele Gemini o vor putea genera, explică gigantul american.

„Vrei să faci o aplicație oglindă magică care să-ți ia fotografia și să o transforme în ceva fantastic? Doar spune-o. AI Studio înțelege capacitățile de care aveți nevoie și conectează automat modelele și API-urile potrivite pentru dvs” – Google.

De asemenea, compania spune că utilizatorii care au nevoie de inspirație au acum parte de o librărie vizuală bogată, unde pot vedea creații ale altor dezvoltatori.

Noul instrument de vibe coding mai permite editarea aspectelor din aplicațiile generate doar prin evidențierea și descrierea schimbărilor.