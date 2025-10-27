HP și Quartz Matrix – soluții digitale sigure pentru companiile românești

Într-o lume digitală, unde informațiile circulă rapid, securitatea și eficiența sunt priorități. Companiile care aleg digitalizarea au nevoie de soluții care nu doar simplifică procesele, ci și protejează datele.
Digitalizarea – mai mult decât tehnologie
Transformarea digitală înseamnă integrarea soluțiilor IT în toate etapele activității: de la documente electronice și fluxuri automatizate, până la colaborarea echipelor la distanță.
HP și Quartz Matrix – un parteneriat pentru siguranță și performanță
Împreună, HP și Quartz Matrix pun la dispoziția companiilor românești:
- Echipamente HP de ultimă generație: laptopuri, desktopuri și imprimante cu funcții avansate de securitate, optimizate pentru mediul de lucru hibrid.
- Soluții software de control: arhivare electronică, automatizare și monitorizare a consumului pentru reducerea pierderilor.
- Suport și expertiză Quartz Matrix: configurare, mentenanță și instruire pentru echipe, astfel încât tranziția la digital să fie sigură și rapidă.
Beneficiile digitalizării prin HP și Quartz Matrix:
- protecția sporită a datelor;
- respectarea reglementărilor GDPR;
- productivitate crescută;
- reducerea erorilor și a costurilor.
HP și Quartz Matrix oferă nu doar tehnologie, ci un ecosistem complet care pune siguranța companiilor pe primul loc.
Contact: office@quartzmatrix.ro / +40726767890
Articol susținut de HP