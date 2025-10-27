Skip to content

HP și Quartz Matrix – soluții digitale sigure pentru companiile românești

Foto: HP

Într-o lume digitală, unde informațiile circulă rapid, securitatea și eficiența sunt priorități. Companiile care aleg digitalizarea au nevoie de soluții care nu doar simplifică procesele, ci și protejează datele.

Digitalizarea – mai mult decât tehnologie
Transformarea digitală înseamnă integrarea soluțiilor IT în toate etapele activității: de la documente electronice și fluxuri automatizate, până la colaborarea echipelor la distanță.

HP și Quartz Matrix – un parteneriat pentru siguranță și performanță
Împreună, HP și Quartz Matrix pun la dispoziția companiilor românești:

  • Echipamente HP de ultimă generație: laptopuri, desktopuri și imprimante cu funcții avansate de securitate, optimizate pentru mediul de lucru hibrid.
  • Soluții software de control: arhivare electronică, automatizare și monitorizare a consumului pentru reducerea pierderilor.
  • Suport și expertiză Quartz Matrix: configurare, mentenanță și instruire pentru echipe, astfel încât tranziția la digital să fie sigură și rapidă.

Beneficiile digitalizării prin HP și Quartz Matrix:

  • protecția sporită a datelor;
  • respectarea reglementărilor GDPR;
  • productivitate crescută;
  • reducerea erorilor și a costurilor.

HP și Quartz Matrix oferă nu doar tehnologie, ci un ecosistem complet care pune siguranța companiilor pe primul loc.

Contact: office@quartzmatrix.ro / +40726767890

