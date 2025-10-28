Doar 5% din companiile la nivel global sunt „pregătite pentru viitor” în domeniul inteligenței artificiale (analiză)

Doar 5% din companiile din lume au atins un nivel de maturitate necesar pentru a fi considerate „pregătite pentru viitor” în domeniul inteligenței artificiale (AI), conform unui raport transmis, marți, StartupCafe.ro.

Companiile „pregătite pentru viitor” (future-built) nu se limitează doar la scalarea AI, ci reinventează fundamental modul în care își desfășoară activitatea, explică grupul Boston Consulting Group (BCG).

Potrivit raportului „The Widening AI Value Gap: Build for the Future 2025”, acestea obțin de 1,7 ori o creștere mai mare a veniturilor, un randament total pentru acționari (TSR) de 3,6 ori mai ridicat și marje EBIT cu 1,6 ori mai ridicate decât restul companiilor.

În timp ce 35% dintre companii se află în faza de extindere a inițiativelor AI („scalers”), restul de 60% (numite „laggards”), recunosc că încă nu reușesc să obțină rezultate concrete.

„Inteligența artificială transformă mediul de afaceri mult mai rapid decât revoluțiile tehnologice anterioare. Cele câteva companii care sunt cu adevărat ‘future-built’ nu doar automatizează - ele reinventează modul în care funcționează businessul. Iar diferența dintre ele și restul se adâncește rapid”, a declarat Nicolas de Bellefonds, Managing Director și Senior Partner în cadrul BCG, lider global al practicii AI și coautor al raportului.

Un factor-cheie al divergenței este inteligența artificială agentică, adică sisteme capabile să învețe, să raționeze și să acționeze autonom pentru a rezolva probleme complexe, explică experții.

Aceste tehnologii de nouă generație generează deja 17% din valoarea totală a AI în 2025, iar ponderea lor este estimată să atingă 29% până în 2028. Companiile „future-built” conduc acest val: ele alocă aproximativ 15% din bugetele lor de AI pentru tehnologii agentice, iar una din trei le utilizează deja, comparativ cu doar 12% dintre companiile aflate în faza de scalare și aproape niciuna dintre cele rămase în urmă.

La nivel sectorial, 70% din potențialul valoric al AI este concentrat în funcțiile esențiale ale afacerii — cercetare și dezvoltare, inovație, vânzări și marketing, lanț de aprovizionare și strategie de prețuri. Sectoarele care conduc detașat sunt software-ul, telecomunicațiile și fintech-ul, în timp ce moda, chimia și construcțiile rămân la capătul inferior al curbei de maturitate AI. Companiile „future-built” integrează strategic AI în aceste zone de impact maxim, obținând rezultate măsurabile și inovare la scară.

Strategiile companiilor „future-built”

Cercetarea identifică un set clar de strategii urmate de companiile „future-built” pentru a genera valoare și a-și extinde avantajul competitiv:

Leadership de la vârf , cu o ambiție strategică pe mai mulți ani în domeniul AI;

, cu o ambiție strategică pe mai mulți ani în domeniul AI; Redesenarea modelului de afaceri , prin prioritizarea inițiativelor AI bazate pe valoare și măsurarea strictă a rezultatelor;

, prin prioritizarea inițiativelor AI bazate pe valoare și măsurarea strictă a rezultatelor; Adoptarea unui model operațional „AI-first” , bazat pe colaborarea om–mașină;

, bazat pe colaborarea om–mașină; Asigurarea și dezvoltarea talentelor , prin anticiparea nevoilor de competențe și investiții constante în upskilling;

, prin anticiparea nevoilor de competențe și investiții constante în upskilling; Construirea unei infrastructuri tehnologice și a unei baze de date potrivite scopului, pentru scalare sigură și eficientă.

„Tehnologia avansează săptămânal, iar companiile de top accelerează. Pentru celelalte 95%, recuperarea decalajului va necesita mai mult decât investiții — va cere o reinventare completă. Partea bună este că planul urmat de companiile ‘future-built’ este clar și disponibil tuturor”, a subliniat Michael Grebe, Managing Director și Senior Partner la BCG.

Raportul se bazează pe un sondaj global realizat în rândul a 1250 de directori executivi și decidenți în domeniul AI, din nouă industrii și peste 25 de sectoare. Studiul evaluează maturitatea AI pe baza a 41 de capabilități fundamentale, incluzând strategia, tehnologia, capitalul uman, inovația și rezultatele obținute.