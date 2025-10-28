Skip to content

HP și FLAX – parteneri de încredere în digitalizarea companiilor din România

Foto: HP

Digitalizarea a devenit un criteriu decisiv în succesul organizațiilor moderne. Integrarea soluțiilor IT în activitățile zilnice asigură flexibilitate, rapiditate și siguranță.

Ce înseamnă digitalizarea pentru business?
Documentele devin electronice și accesibile instantaneu, fluxurile se automatizează, iar deciziile se bazează pe date corecte și actualizate.

Soluții integrate prin parteneriatul HP – FLAX
Colaborarea dintre HP și FLAX aduce pe piața din România un portofoliu divers, care acoperă toate etapele digitalizării:

  • Hardware HP performant: notebook-uri și PC-uri optimizate, imprimante multifuncționale și echipamente pentru colaborare online.
  • Software adaptat nevoilor actuale: soluții de monitorizare, management al documentelor și optimizare a fluxurilor interne.
  • Expertiză locală prin FLAX: echipe dedicate pentru implementare, mentenanță și trainingul angajaților.

Avantaje pentru companiile partenere:

  • productivitate crescută și reducerea costurilor;
  • date protejate la cele mai înalte standarde;
  • conformitate cu reglementările europene;
  • agilitate în fața schimbărilor pieței.

HP și FLAX își propun să transforme digitalizarea dintr-o provocare într-o oportunitate reală pentru mediul de afaceri românesc.

Cum obții o ofertă:
Contact: corporate@flax.ro / 0372.030.467

Articol susținut de HP

