VIDEO Cum transformă youtuberul Selly (Andrei Șelaru) terenul din Costinești pe care a fost festivalul Beach Please într-o stațiune, care se va deschide în 2026

„Eu cred un lucru: În opt luni de zile, acest teren din județul Constanța, comuna Costinești, va revoluționa turismul din țară și va pune România pe harta turismului internațional”, spune Andrei Șelaru, cunoscut online sub numele de Selly, într-un nou videoclip despre noua stațiune Nibiru, care va fi lansată în iulie 2026.

Beach Please a început de la o idee de un „concert mic pe plajă”, pornită de Selly, Global Records și George Carabelea în anul 2022, an în care a vândut aproximativ 25.000 bilete, iar pierderea a fost „relativ mică”, comparativ cu următoarele ediții, de 70.000 EUR.

Anul acesta, festivalul Beach Please a întrecut Tomorrowland și a devenit cel mai mare din Europa ca număr de participanți, pierderile au crescut și ele, iar Nibiru a venit în discuție odată cu dorința continuă de scalare a ideii principale, de festival pentru tineri, a explicat tânărul vlogger și fondator în videoclip.

Șelaru a subliniat și lipsa activităților și experiențelor pe litoralul românesc, mai ales cele de noapte: „Dacă în loc să facem un festival de 5 zile, dacă ar fi un festival continuu toată vara?”.

Sursă: Selly / YouTube, captură de ecran: StartupCafe.ro

Beach Please și-a găsit, în cele din urmă, o „casă” pe un teren de 21 de hectare între Costinești și Tuzla, folosit ca groapă de gunoi, împărțit între 89 de parcele deținute de proprietari diferiți.

Fondatorul festivalului urban de la malul mării a cumpărat terenul într-un proces de 2 ani de zile, în care au fost gestionate 89 de tranzacții individuale. Atât festivalul Beach Please, cât și ideea de stațiune Nibiru, au fost inspirate de SOLE DXB, un festival despre muzică, fashion, cultură urbană și sporturi, organizatorii acestuia fiind contractați ca arhitecți ai masterplan-ului pentru stațiunea nouă.

Pentru realizarea proiectului, a fost nevoie de mai mulți bani, așa că Selly și Global Records au obținut investiții de la un grup de investitori din HoReCa, Real Estate și Media.

„Când se închide toată lista investitorilor, maxim o lună-două, voi face publică această listă, de dragul transparenței”, a spus Andrei Șelaru, care spune că firma sa, Selly Media Network, deține o participație de 15% în proiectul Nibiru, iar el este CEO-ul proiectului.

Cum vrea să schimbe Selly „fața” litoralului românesc: prețuri accesibile, sustenabilitate, experiențe

Vloggerul spune că românii au o părere general proastă despre litoralul românesc și că vrea să schimbe acest lucru: „Noi vrem să facem exact opusul, vrem să facem niște servicii și o experiență foarte bună la prețuri foarte mici”. Stațiunea va avea, pe lângă teren de baschet, un teren de skate și un teren de karting. De asemenea, Nibiru va beneficia de acces securizat, cu „sute” de agenți de pază, spații verzi, cu copaci plantați, și o politică strictă de curățenie și zero toleranță pentru agresiuni în spațiu.

O familie ar putea plăti în jur de 100-150 lei pe o seară în Nibiru, având în vedere că Selly promite 8 spectacole gratuite în fiecare seară doar pe promenada din stațiune, pe când tinerii de 22 de ani s-ar putea bucura de terenurile de sport, promenadă și o berărie construită în stațiune, de exemplu.

Șelaru spune, în videoclip, că vrea să planteze 2.000 copaci pe terenul care va deveni stațiunea Nibiru.

Sursă: Selly / YouTube, captură de ecran: StartupCafe.ro

Pentru construirea de spații comerciale, vloggerul a explicat că se folosește un sistem modular, din piese de câte 18 metri pătrați, sustenabil din punct de vedere al transportului, venind la locație dezasamblate, și din faptul că aceste piese nu au nevoie de fundație săpată. Selly spune că vrea ca stațiunea să obțină certificarea BREEAM, de sustenabilitate, până la deschiderea locației.

Pentru atragerea de restaurante, magazine și parteneri în Nibiru, tânărul antreprenor spune că vine cu un pachet de marketing „uriaș”, și că încheie contracte pe 5 ani cu firme, întocmai ca închirierea unui spațiu de mall, cu ajutorul unui consultant. În ediția de acest an a Beach Please, Selly a testat 8 astfel de spații care vor fi ocupate și în următorii ani, de restaurante ca Treevi Pizza, Shaormeria Băneasa, Cartofisserie și Splendid Chicken.

Vloggerul spune că se așteaptă ca 50.000 oameni să viziteze Nibiru zilnic în cele două luni de activitate, începând cu luna iulie 2026.