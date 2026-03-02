Innovation Labs 2026. S-au deschis ÎNSCRIERILE online pentru cel mai mare hackaton din România

Asociația Tech Lounge anunță deschiderea oficială a înscrierilor pentru Innovation Labs 2026, programul național de educație antreprenorială care debutează cu cel mai amplu hackathon organizat vreodată în România. Evenimentul va avea loc pe 21–22 martie 2026, în București, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Înscrierile se fac AICI.

Ediția din 2026 marchează o schimbare majoră de format: pentru prima dată, va fi organizat un singur Hackathon Innovation Labs, la nivel național, care va reuni echipe din toate centrele universitare partenere - Arad, Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara și altele. Organizatorii estimează peste 300 de înscrieri, dintre care peste 100 de echipe vor fi selectate să își prezinte ideile în competiția de 30 de ore.

Ce trebuie să faci pentru a te înscrie

Înscrierile sunt deschise online și se adresează atât echipelor deja formate (maximum 4 membri), cât și aplicanților individuali.

Termene-limită:

13 martie 2026, ora 12:00 – pentru echipele din afara Bucureștiului (care doresc cazare asigurată de organizatori);



18 martie 2026, ora 21:00 – pentru echipele din București sau cele care nu solicită cazare.

Dincolo de participarea la hackathon, aproximativ 40 de echipe vor fi selectate pentru a intra într-un program intensiv de pre-accelerare de 10 săptămâni, care culminează cu Demo Day – 25 mai 2026, momentul în care juriul va desemna câștigătorii ediției.

Cine poate participa

Hackathonul este dedicat echipelor care dezvoltă idei de startup-uri tech în verticale precum Agriculture, Consumer Tech, Cybersecurity, DevTools, Digital Health, Digital Infrastructure, Retail & E-Commerce și Sustainability.

Sunt eligibile trei categorii de echipe:

Echipe formate exclusiv din studenți (licență sau masterat, sub 27 de ani; este permis un doctorand sub 30 de ani). Categoria este susținută de Romanian-American Foundation.

Echipe spin-off din mediul universitar, susținute de Orange Romania și UEFISCDI, formate majoritar din cercetători.

Echipe mixte, cu cel puțin un student activ (sub 27 de ani), alături de antreprenori sau absolvenți cu experiență profesională.

Un element esențial: fiecare echipă trebuie să includă cel puțin un student, cel târziu în termen de două săptămâni de la acceptarea în program, consolidând misiunea educațională a Innovation Labs.

Noutățile ediției 2026

1. Un singur hackathon, impact național

Pentru prima dată în istoria programului, toate echipele vor concura în București, transformând evenimentul în cel mai mare hackathon din România.



2. Lansarea Innovation Labs Academy

În premieră, componenta teoretică a programului va fi susținută printr-o platformă digitală dedicată – Innovation Labs Academy.

Aceasta va funcționa ca:

bibliotecă digitală de conținut educațional,



instrument pentru încărcarea livrabilelor,



spațiu pentru accesarea mentoratului suplimentar.



Platforma va fi lansată pe 22 martie 2026, la finalul hackathonului.

3. AI Validation Bootcamps în țară

Un nou format educațional, AI Validation Bootcamp, sprijină echipele să își valideze ideile cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială. Evenimentele sunt organizate împreună cu Societăți Antreprenoriale Studențești din Iași și Timișoara (SAS UAIC, SAS TUIAȘI, SAS UPT, SAS UVT), dar și cu parteneri regionali precum Cluj Startups și Sibiu IT Cluster.

4. Sprijin logistic pentru echipele din țară

Începând cu hackathonul, echipele din afara Bucureștiului beneficiază de:

cazare asigurată pentru evenimentele din Capitală;



pentru evenimentele din Capitală; transport acoperit integral sau parțial.





Un ecosistem național pentru viitorii fondatori

Innovation Labs 2026 este susținut de 24 de universități de top din 12 orașe și își propune să consolideze legătura dintre mediul academic și industria tech. Hackathonul reprezintă poarta de intrare într-un program complex, care include bootcamp-uri, mentorat, workshopuri hibride, sesiuni Unplugged și evaluări progresive.

În paralel, organizatorii lansează un apel către profesioniști din IT&C, business și product development care doresc să se implice ca mentori, sponsori sau parteneri în formarea noii generații de antreprenori în tehnologie.

Cu un format reinventat, o platformă educațională digitală și un hackathon de amploare națională, Innovation Labs 2026 își propune să devină ediția cu cel mai mare impact din istoria programului.





















