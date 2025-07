Nibiru, proiectul de stațiune la Marea Neagră, anunțat de youtuberul și antreprenorul „Selly”

Youtuberul și antreprenorul Andrei Șelaru, alias „Selly” (24 de ani), a prezentat, marți proiectul „Nibiru”, o nouă stațiune care ar urma să fie deschisă în iulie 2026, pe litoralul Mării Negre, între Tuzla și Costinești.

Nibiru Universe a fost promovat intens pe rețelele sociale de Selly și alți influenceri și vedete manageriate de compania Global Talent. Aceștia au postat pe Instagram, Facebook și pe alte platforme imaginea unei sfere roz, asemănătoare cu o planetă misterioasă, fără alte detalii. Teasingul și-a făcut efectul, suscitând curiozitatea multora.

Marți, într-un eveniment de lansare, Selly a prezentat proiectul Nibiru, care ar urma să se dezvolte în mai multe etape. Pentru prima etapă investiția s-ar ridica la 50 de milioane de euro, potrivit acestuia.

Andrei Șelaru susține că proiectul său include:

o suprafață totală de 1,6 milioane mp,

un mall în aer liber,

un spațiu pentru evenimente cu o capacitate de 50.000 de persoane,

un parc de distracții și „cel mai mare club de noapte de pe planetă”, cu o capacitate de 30.000 de persoane.

Aici urmează să se desfășoare festivalul Beach, Please, în 2026.

În business sunt implicați antreprenori din HoReCa și evenimente, conform lui Șelaru. Printre numele deja menționate, alături de Selly sunt Lucian Ștefan (Global Records), George Carabelea (Big Events), Fady Zaidan (LOFT).

De asemenea, au fost menționate branduri HoReCa, în calitate de business-uri care vor activa cu locații în cadrul Nibiru: Fryday, Cartofisserie, Shaormeria Băneasa, Burger Factory, Trevi Pizza.

Firma Nibiru Distribution SRL a fost înființată în aprilie 2025 și activează pe CAEN 4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun, potrivit Termene.ro. Societatea are sediul pe Șoseaua Pipera din București. Proprietarul Nibiru este Beach Please Festival SRL, o firmă înființată la începutul anului 2025, deținută de Andrei Șelaru. În firma Nibiru, administratorul este Bogdan Gheorghiu, care are experiență ca Food and Beverage Manager la cel mai mare festival din România, Untold.

De asemenea, el a specificat că stațiunea va fi situată între Costinești și Tuzla și nu este destinată doar tinerilor ci tuturor generațiilor. „În Nibiru avem ceva pentru toată lumea, toți merităm o experiență de calitate pe litoral. Nibiru va fi deschis în fiecare zi în sezonul cultural, cu spectacole în fiecare zi. Nibiru își propune să fie la nivelul Ibiza, Mikonos, Saint Tropez”, a adăugat acesta.