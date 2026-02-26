București: Eveniment pentru tinerii interesați de locuri de muncă în domeniul financiar

Evenimentul Finance Recruitment Day revine pe 14 martie 2026, la Institutul Bancar Român din București, unde tinerii studenți și absolvenții români interesați de locuri de muncă în domeniul financiar pot interacționa cu diferite companii de renume, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Accesul este gratuit pe baza aplicării cu CV AICI.

Finance Recruitment Day 2026 reunește 8 companii, 200 de tineri pasionați de domeniul financiar, workshop-uri practice și interviuri rapide cu experți HR.

Evenimentul este adresat tinerilor studenți si proaspăt absolvenților din domeniul economic, contabilitate, finanțe - bănci, management, business, drept, cât și tinerilor care au un minim de experiență în finance sau celor care și-au manifestat dorința de a începe o carieră în domeniu, prin certificări sau cursuri. La eveniment vor participa 200 de tineri, iar selecția favorizează implicarea concretă: internship-uri, voluntariat, proiecte, cursuri, certificări sau activități din sfera financiară.

Noutatea ediției din 2026 Finance Recruitment Day o reprezintă tema Money Moves: Redefining Finance Careers. Această temă surprinde esența transformărilor din domeniul financiar, unde tinerii profesioniști fac „mutări inteligente” pentru a-și redefini carierele într-o eră dominată de tehnologii disruptive precum AI, smart banking și analiza de date.

Prin speech-uri ca „Viitorul în Finance: De la Mindset GenZ la Smart Banking” sau „AI în Finance: Amenințare sau oportunitate?” și workshop-uri practice ca „Why Data Is the New Money?”, evenimentul inspiră participanții să adopte skill-uri viitoare care îi vor ajuta să se poziționeze ca lideri în finance-ul modern, explică organizatorii.

La eveniment vor avea loc și sesiuni de tip Speed Interviews în care tinerii vor putea susține scurte interviuri cu reprezentanții companiilor participante. Ei vor avea acces exclusiv la o selecție de oportunități de carieră, precum: stagii de practică, internship-uri, joburi entry-level, programe de management trainee etc.

Finance Recruitment Day 2026 este organizat de Catalyst Solutions, companie de consultanță în resurse umane, cu partenerii: BCR, Allianz Services, BAT România, Deloitte Regional Audit Delivery Center, EY România, SLB România, Agricover, Goodyear.