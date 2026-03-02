Joburi bine plătite în România, la EnergyFEST 2026

Companii din sectorul energiei, care oferă specialiștilor printre cele mai mari salarii din România, vor fi prezente în București, la EnergyFEST 2026, „pentru a identifica și atrage tineri care pot deveni parte din echipele lor”, au anunțat, luni, organizatorii, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Într-un context în care sectorul energetic se află printre cele mai bine plătite și strategice domenii ale economiei românești, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, cu sprijinul Facultății de Energetică, organizează, în perioada 6–7 martie 2026, la Rectoratul Politehnicii, o nouă ediție EnergyFEST, cel mai amplu eveniment universitar dedicat energiei din România.

EnergyFEST 2026 aduce împreună companii de top din industrie, specialiști, autorități și mediul academic. Evenimentul devine, timp de două zile, o platformă directă de conectare între industrie și viitoarea generație de ingineri, elevi și studenți care își caută direcția profesională într-un domeniu aflat în plină transformare.

„Sectorul energetic este unul dintre cele mai dinamice și bine plătite domenii din România, dar are nevoie permanentă de specialiști bine pregătiți. EnergyFEST este locul în care industria se întâlnește cu generația care va construi viitorul energetic al țării”, a declarat Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

Industria energetică traversează una dintre cele mai dinamice perioade din ultimele decenii, marcată de tranziția către surse regenerabile, digitalizarea infrastructurilor și modernizarea rețelelor. În acest context, nevoia de specialiști este în creștere constantă, iar companiile participante la EnergyFEST vin în campus nu doar pentru a prezenta tehnologii de ultimă generație, ci pentru a identifica și atrage tineri care pot deveni parte din echipele lor.

Elevii de liceu, studenții, dar și publicul larg, sunt invitați să descopere concret cum arată profesiile viitorului în energie: de la producerea energiei și sisteme inteligente de transport și distribuție, până la automatizări, eficiență energetică și integrarea noilor tehnologii. Prin demonstrații aplicate, tururi în laboratoare, prezentări interactive, conferințe tehnice și dialog direct cu specialiștii, EnergyFEST oferă o experiență reală asupra provocărilor actuale, soluțiilor, precum și traseului profesional care începe în facultate și continuă într-un sector strategic pentru economia națională.

Pentru studenți, evenimentul reprezintă o oportunitate de interacțiune directă cu angajatori dintr-un domeniu recunoscut pentru stabilitate, nivel competitiv al salariilor și oportunități de dezvoltare profesională pe termen lung.

Prin amploarea și nivelul participării, EnergyFEST reconfirmă rolul strategic al Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București ca pilon esențial în dezvoltarea domeniului energetic. Prin cercetare, inovare și servicii dedicate societății, dar și ca principal centru de formare a specialiștilor în domeniu, instituția se afirmă drept un spațiu autentic de dialog universitate - industrie pentru a oferi răspunsuri concrete la provocările actuale ale sectorului energetic, alături de noua generație de profesioniști care va gestiona infrastructurile critice ale țării în deceniile următoare.

Programul și activitățile pot fi consultate pe https://energyfest.upb.ro/

Intrarea este gratuită.

Imagini de la EnergyFest 2025: