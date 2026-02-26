Vienna Insurance Group depășește pragul de un milion de cazuri de asistență

Marea majoritate a piețelor principale VIG este acum acoperită. România consolidează rolul de hub regional

Prin intermediul companiilor locale care operează sub marca „Global Assistance", Vienna Insurance Group (VIG) s-a poziționat ca furnizor principal de servicii de asistență în regiunea ECE. Atât clienții companiilor VIG, cât și clienți terți au acces la aproximativ 150 de servicii diferite. Odată cu lansarea recentă în Albania, Grupul își oferă acum serviciile în 18 piețe.

În România, Global Assistance Services, parte a grupului VIG, joacă un rol strategic ca hub regional, coordonând operațiunile atât pentru piața locală, cât și pentru Republica Moldova. Compania contribuie semnificativ la cele peste un milion de cazuri procesate anual de rețeaua Global Assistance.

Companiile proprii de servicii generează valoare adăugată

Serviciile cu valoare adăugată au un rol din ce în ce mai important în industria asigurărilor. Acestea consolidează loialitatea clienților, fiind totodată și un răspuns la așteptările tot mai mari pentru soluții de asigurare moderne. „Am recunoscut încă de la început cât de important este să creăm valoare adăugată prin beneficii suplimentare la acoperirile de asigurare existente. Acest lucru crește atât frecvența de contact, cât și loialitatea față de brandurile noastre locale", explică Gábor Lehel, membru al Consiliului de Administrație și CIO al Vienna Insurance Group. VIG se bazează în mod conștient pe propriile companii de servicii pentru a oferi întregul lanț de procese dintr-o singură sursă, acoperind totul, de la plățile de asigurare până la procesarea cererilor de despăgubire și asistență. „Prin supravegherea întregului lanț valoric, putem influența semnificativ și optimiza constant calitatea serviciilor. Aceasta este o situație clară de tip câștig-câștig atât pentru clienți, cât și pentru companiile noastre", continuă Gábor Lehel.

România – hub regional al rețelei Global Assistance

„Depășirea pragului de un milion de cazuri anual la nivelul rețelei Global Assistance confirmă că asistența nu mai este un serviciu complementar, ci o infrastructură critică în arhitectura modernă a asigurărilor. În România, am construit un model operațional integrat care acoperă asistența de locuință, asistență auto și asistență de călătorie, susținut de un centru propriu de asistență 24/7 și de o echipă specializată, capabilă să gestioneze volume mari cu focus pe experiența clientului.

Prin coordonarea operațiunilor și pentru Republica Moldova, ne-am consolidat rolul de hub regional, demonstrând că putem scala servicii peste granițe, menținând aceleași standarde de calitate și control al costurilor. Ambiția noastră este clară: să transformăm Global Assistance România într-un reper regional în servicii integrate de asistență și să contribuim activ la consolidarea poziției Vienna Insurance Group în Europa de Sud-Est”, a declarat Edip Amet, Director General al Global Assistance Services România, parte a Vienna Insurance Group.

De la Marea Baltică la Marea Mediterană

De la înființarea primei sale companii de asistență în Republica Cehă în 2014, VIG și-a extins în mod constant rețeaua. Astăzi, douăsprezece companii cu o forță de muncă de peste 800 de angajați oferă servicii atât clienților Grupului, cât și clienților terți în 18 țări. Extinderea în Albania asigură asistență continuă de la Marea Baltică la Marea Mediterană. Creșterea a fost sistematică, Republica Cehă fiind urmată de Slovacia, Bulgaria (inclusiv asistență pentru Macedonia de Nord, Kosovo și Albania), România (inclusiv Republica Moldova), Polonia, Letonia (pentru toate statele baltice), Georgia, Serbia (inclusiv Bosnia-Herțegovina), Croația, Ungaria și Austria.

Pragul de un milion, depășit

Utilizarea companiilor dedicate de asistență s-a dovedit eficientă, cu peste un milion de cazuri de asistență procesate anual în prezent. Portofoliul extins de aproximativ 150 de servicii acoperă domenii precum asistență auto, sănătate, gospodărie, călătorii, juridic, cyber și IT, precum și servicii de concierge, toate acestea putând fi utilizate independent, în lipsa unei polițe de asigurare sau calității de client al unei companii de asigurări. Serviciile variază de la asistență rutieră și servicii oferite de meșteșugari până la opinii medicale secundare și rezervări de ambulanță aeriană, incluzând chiar și asistență juridică pentru cyberbullying sau organizarea de ceremonii funerare. Serviciile de concierge sunt, de asemenea, disponibile pentru rezervări la restaurante și achiziționarea de bilete la concerte.

Digitalizarea stimulează succesul

Companiile de asistență dispun de o rețea extinsă de parteneri și de o infrastructură robustă, cu peste 4.500 de vehicule de tractare, 800 de vehicule de urgență, 25 de ambulanțe și un avion dedicat pentru ambulanță aeriană, reflectând standardele înalte ale serviciilor oferite. Un sistem software propriu permite interconectarea digitală a cazurilor de asistență în țările participante, asigurând suport transfrontalier rapid și țintit, valorificând sinergiile. Acoperirea lingvistică extinsă reprezintă, de asemenea, un element esențial, cu peste 20 de limbi vorbite în cadrul unităților de servicii. De exemplu, dacă un șofer polonez de camion se defectează în Serbia, va primi asistență în limba sa maternă – o dovadă suplimentară a proximității față de clienți și a accentului pus pe servicii.

Vienna Insurance Group (VIG) este grupul de asigurări lider din întreaga regiune Central și Est Europeană (CEE). Peste 50 de companii de asigurări și fonduri de pensii din 30 de țări formează un Grup cu o tradiție îndelungată, branduri puternice și relații apropiate cu clienții. Aproximativ 30.000 de angajați VIG au grijă de nevoile zilnice ale aproximativ 33 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt listate la Bursa de Valori din Viena din 1994, la Bursa de Valori din Praga din 2008 și la Bursa de Valori din Budapesta din 2022. Grupul VIG deține rating A+ cu perspectivă pozitivă de la agenția de rating recunoscută internațional, Standard & Poor's. VIG colaborează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă de retail din Europa Centrală și de Est.

