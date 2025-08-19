VIDEO „E momentul să distrugem acest paravan”. Ministrul Finanțelor, despre măsurile privind firmele inactive din România

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook de ce a fost necesară introducerea unor noi criterii pentru declararea inactivității unei firme, măsură inclusă în pachetul 2 de măsuri fiscale pus în transparență săptămâna trecută.

„Nu putem discuta la modul serios despre combaterea evaziunii fără să tratăm autentic situația firmelor inactive din România. E momentul să distrugem acest paravan în spatele căruia s-au ascuns peste 460.000 de firme inactive”, a spus ministrul Nazare într-un videoclip postat pe Facebook.

Ministrul Finanțelor spune că nu este corect pentru contribuabilii care își respectă obligațiile față de Fisc „să avem tot atâtea companii care nu își respectă obligațiile și stau sub radar”, desfășurând „tot felul de operațiuni de evaziune, de fraudă, fără să fie cu adevărat controlate”.

Astfel, aceste firme vor fi obligate ca „în termen de o lună și trei luni, fie să își declare din nou activitatea și să intre în zona corectă, sau vor fi dizolvate, lichidate și radiate, pentru că trebuie să punem ordine în modul în care tratăm aceste companii, în special pentru cei care se comportă corect, pentru toate companiile care se comportă corect”, a mai spus acesta.

Conform ministrului, în România sunt în prezent aproape o jumătate de milion de firme inactive. Peste 120.000 dintre acestea au datorii de 3,5 miliarde lei, iar aproape 300.000 stau inactive de peste 5 ani.

„Nu putem construi o economie corectă cât timp aceste firme blochează piața și creează competiție neloială pentru antreprenorii care muncesc și își plătesc taxele la zi. De aceea, în pachetul 2 de mǎsuri propunem noi criterii pentru declararea inactivității unei firme - lipsa unui cont bancar şi nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal -, precum şi limitarea perioadei în care o firmǎ poate sta inactivǎ (max. 1 an pentru inactivitate fiscală, max. 3 ani pentru cea voluntară)”, a mai precizat ministrul.

Amintim că ministerul Finanțelor a pus în transparență proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare. Printre acestea se numără: majorarea capitalului social pentru SRL-uri la 8.000 lei, obligația firmelor de a deține un cont bancar și eliminarea pragul de 50.000 lei încasări în numerar realizate în cursul unui an de la care intervenea obligația de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite pentru comercianți.

StartupCafe.ro a scris despre toate măsurile incluse în proiectul de lege al Finanțelor AICI.

---

Citește și: