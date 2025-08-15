IMM-urile, în pericol de blocaj financiar dacă se abrogă eșalonarea simplificată. Patronii de firme mici și mijlocii cer Guvernului o soluție urgentă

Abrogarea mecanismului de „eșalonare la plată, în formă simplificată”, una dintre măsurile incluse în proiectul de lege pus în dezbatere de Finanțe, riscă să lase mii de IMM-uri „fără o gură de oxigen financiar”, exact într-un moment în care accesul la credite bancare este mai scump și mai restrictiv, avertizează Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM).

FICSIMM avertizează că măsura lovește direct lichiditatea companiilor, pune în pericol proiectele cu fonduri europene și poate genera un efect de domino în economie.

„Abrogarea eșalonării simplificate, fără o soluție echivalentă, rupe o punte vitală de lichiditate pentru IMM-uri exact când finanțarea bancară e mai scumpă și mai greu accesibilă. Putem limita abuzul prin criterii clare, dar trebuie să păstrăm uzul legitim”, declară Mirabela Miron (foto dreapta), președinta FICSIMM.

De ce era important acest mecanism:

Eșalonarea simplificată le permitea companiilor să își achite datoriile fiscale în tranșe, pe 6 - 12 luni, cu dobânzi legale, fără penalități și fără riscul unor executări silite costisitoare. În lipsa ei:

IMM-urile pierd un instrument contraciclic, util mai ales când statul întârzie decontările, inclusiv pe proiecte europene;

crește riscul blocajelor în lanț, în sectoare precum construcțiile, producția sau serviciile;

scade capacitatea firmelor de a finaliza proiecte cu fonduri UE, din cauza decalajelor de 3 - 6 luni între cererile de rambursare și plata efectivă;

alternativa - creditarea bancară - este mai greu de obținut și mai scumpă.

„În proiectele finanțate din fonduri europene, decalajele de plată sunt reale. Eșalonarea simplificată a fost supapa care a ținut companiile și proiectele în grafic. Fără ea, riscul de blocaj și dezangajare crește”, subliniază Loredana Mihăilă (foto stângă), vicepreședinta FICSIMM.

Ce propune FICSIMM:

Federația cere Guvernului:

1. Menținerea „eșalonării simplificate”, cu filtre clare pentru prevenirea abuzului;

2. Dacă acest lucru nu e posibil, implementarea rapidă a unui mecanism alternativ, 100% online, cu aprobare în maximum 10 zile și condiții adaptate la realitatea IMM-urilor;

3. Crearea unui grup de lucru cu Ministerul Finanțelor, ANAF și autoritățile de management pentru co-proiectare și testare.

Măsuri pentru prevenirea abuzului:

Printre condițiile propuse: cazier fiscal curat, plata la termen a tuturor obligațiilor curente, durată de maximum 12 luni și suspendarea accesului la o nouă eșalonare timp de până la doi ani dacă debitorul își pierde facilitățile din proprie vină.

FICSIMM spune că este gata să pună la dispoziția autorităților date, studii de caz și exemple din rețeaua sa de membri, pentru ca soluția finală să fie în linie cu bunele practici europene și cu obiectivele României privind competitivitatea și absorbția fondurilor europene.

