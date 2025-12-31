Controale la concediile medicale, inclusiv la sesizarea angajatorului/ Firmele suportă zilele 2–6 ale plății indemnizației (OUG adoptată de Guvern)

Guvernul a aprobat, marți seara, un „mecanism de control al concediilor medicale”, inclusiv la „solicitarea angajatorului”, printr-o ordonanță de urgență privind „stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate”.

Potrivit unui comunicat oficial, ordonanța de urgență adoptată de Guvern stabilește un „mecanism de control al concediilor medicale pe mai multe paliere”:

Control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, sub aspectul legalității și temeiniciei acordării acestora. Controlul se realizează la inițiativa proprie sau la solicitarea angajatorului , cel puțin prin analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical, verificarea respectării condițiilor legale privind durata acordării concediului medical, verificarea corectitudinii completării certificatelor de concediul medical și a concordanței acestora cu diagnosticul și recomandările medicale.

Sesizare și verificare la nivelul cabinetelor de expertizare a capacității de muncă.

Sesizare și verificare la nivelul Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor județene ale medicilor și al municipiului București care pot aplica sancțiunile prevăzute de art. 455 din Legea nr. 95/2006.

În cazul în care în urma verificărilor se constată că certificatul de concediul medical a fost eliberat fără respectarea prevederilor legale, asiguratul nu beneficiază de indemnizația aferentă concediului medical, precizează Guvernul.

Patronii suportă zilele 2 – 6 ale plății indemnizației pentru concediile medicale

Ordonanța de urgență mai stabilește, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, un mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate (FNUASS), prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi.

Angajatorul suportă zilele 2 – 6 ale plății indemnizației pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare. În cazul celor care se suportă integral din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate (FNUASS), nu se plătește prima zi.

Perioadele de diminuare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate constituie stagiu de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu menținerea calității de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

„Se asigură o flexibilizare a activității pentru ambulatoriul integrat de specialitate al spitalului, programul de activitate declarat la casa de asigurări de sănătate fiind acela al cabinetului și nu al medicului”, mai spune Guvernul.

Printr-o altă prevedere se reglementează posibilitatea încheierii a două contracte de furnizare de servicii de către medicii din ambulatoriu în cadrul unei norme și jumătate. Guvernul Bolojan susține că astfel se va asigura „atât funcționarea ambulatoriului integrat al spitalelor, cât și posibilitate unui acces crescut al asiguraților la astfel de servicii”.

Pentru anul 2026 distribuția fondului alocat asistenței medicale primare va fi de 25% pentru plata per capita și de 75% pentru plata pe serviciu medical, astfel cum s-a stabilit prin Legea nr. 163/2025, cu încadrarea în fondul alocat asistenței medicale primare pentru anul 2026, care se menține la nivelul aprobat pentru anul 2025 prin Legea bugetului de stat.