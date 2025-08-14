Skip to content

LISTA completă a noilor măsuri fiscale. Majorarea capitalului social la 8.000 lei pentru SRL, obligația firmelor de a deține un cont bancar și altele – proiect de lege

imobiliare

Majorare TVA în imobiliare 2025: Efecte și soluții legale. Ce trebuie să știe dezvoltatorii și cumpărătorii

ARMO, reacție la taxa de 25 lei pe coletele Shein, Temu, AliExpress și altele: „Dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro, România va procesa gratuit și mai multe colete”

Escrocherii cu presupuse grupuri pentru investiții în crypto, pe WhatsApp și Telegram (avertisment)

Taxa de 25 lei pe coletele Shein, Temu, AliExpress și altele: Va reechilibra comerțul din România. „Era o concurență inegală, care a erodat cota de piață și veniturile afacerilor românești” (avocați)

Majorarea capitalului social la 8.000 lei din 2026: Vor fi lovite micile afaceri aflate la început de drum, avertizează un consultant de business

Antreprenori RBL: Renunțarea la cota unică ar fi o eroare cu consecințe devastatoare. România nu își mai permite experimente fiscale

Noi taxe 2025: Firmele vor fi obligate să aibă cont bancar. Se elimină plafonul de 50.000 lei pentru plățile cu cardul și se introduce taxa „Temu” pentru coletele non-UE

Ministrul Finanțelor pune ANAF să verifice și marile companii: „Cine a oferit, în tot acest timp, protecție la cel mai înalt nivel, acestor jucǎtori?”