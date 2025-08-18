Ministrul Finanțelor, mesaj pentru antreprenori după noile taxe: „Nu dorim să vă complicăm viața”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a transmis un mesaj antreprenorilor din România, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, după ce noile modificări fiscale au fost puse în transparență săptămâna trecută.

„Am construit al doilea pachet de măsuri pornind de la o realitate pe care nu o putem ignora: România are azi cel mai mare deficit bugetar din UE, în care nivelul scăzut al colectării – de aproximativ 27% din PIB, față de o medie europeană de peste 40% - are un rol major. Peste acesta se adaugǎ nivelul evaziunii, cheltuieli publice exagerate, legislația învechitǎ şi o lipsa de încredere în serviciile fiscale”, precizează ministrul.

El susține că toate aceste diferențe ne costă competitivitatea, investițiile și, în definitiv, nivelul de trai.

„În același timp, mediul de afaceri corect este adesea dezavantajat de cei care găsesc portițe pentru a evita obligațiile, transferând povara pe umerii celor cinstiți”, spune Nazare.

Scopul pachetului fiscal pus în transparență săptămâna trecută este de a corecta anomaliile „tolerate prea mult timp”, conform ministrului Finanțelor.

„Firme inactive menținute artificial în piață, datorii rostogolite ani la rând fără acoperire, lipsa unor criterii moderne de risc fiscal, folosirea abuzivă a unor instrumente fiscale create pentru a susține business-ul şi nu pentru a deveni paravan pentru datorii acumulate la nesfârşit, transferuri de companii cu datorii pentru a fugi de responsabilitate sau tratamente fiscale privilegiate, în mod nejustificat, pentru anumite companii”, a spus el făcând referire la măsurile incluse în Pachetul 2.

Toate aceste corecții sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite și pentru a întări disciplina financiară, e de părere ministrul.

„Nu dorim să complicăm viața antreprenorilor, ci dimpotrivă, sǎ creǎm un scut pentru business-ul corect în România. Sǎ facem regulile mai clare, mai echitabile și mai predictibile, astfel încât firmele corecte să se poată dezvolta într-un mediu concurențial sănătos, iar investițiile cu adevărat avantajoase pentru România să fie stimulate”, le-a transmis el antreprenorilor.

Ministrul Finanțelor recunoaște că multe dintre măsurile propuse au stârnit un interes semnificativ, au ridicat întrebări și au generat îngrijorări.

„Tocmai de aceea, continuǎm consultarea publică. De mâine avansǎm rundele de discuții pe pachetul de propuneri, pentru a ajunge la cea mai bună formulă finalǎ şi pentru a integra reviziile tehnice necesare. Prin argumente concrete şi dialog real putem construi un sistem fiscal mai transparent, mai echitabil, mai prietenos cu mediul de afaceri şi, în același timp, mai responsabil pentru viitorul financiar al țării.

Vă invit să participați activ la dezbatere şi consultǎri, atât prin comentarii cât şi prin contribuții directe, pentru ca forma finală a pachetului să răspundă cât mai bine interesului public și nevoilor reale ale economiei”, a încheiat Alexandru Nazare.

Amintim că ministerul Finanțelor a pus în transparență proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare. Printre acestea se numără: majorarea capitalului social pentru SRL-uri la 8.000 lei, obligația firmelor de a deține un cont bancar și eliminarea pragul de 50.000 lei încasări în numerar realizate în cursul unui an de la care intervenea obligația de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite pentru comercianți.

