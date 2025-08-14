ARMO, reacție la taxa de 25 lei pe coletele Shein, Temu, AliExpress și altele: „Dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro, România va procesa gratuit și mai multe colete”

Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) salută inițiativa Ministerului Finanțelor de a introduce o taxă fixă pe coletele din afara UE sub 150 EUR, dar avertizează că excepția propusă pentru coletele procesate de autoritățile vamale din România poate transforma o măsură bună într-o portiță fiscală de proporții, exploatată de platformele asiatice de comerț online, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Asociația susține că giganții internaționali vor redirecționa volume masive de trimiteri care vin astăzi via alte state membre, „transformând excepția într-un mecanism de evitare fiscală la scară industrială, fără a plăti taxe suplimentare”. Astfel, ARMO crede că importurile extracomunitare vor crește exponențial, iar capacitatea vamală ar fi folosită intens, fără venituri suplimentare la buget.

„Această excepție riscă să facă din România o cale de ocolire fiscală institutionalizată pentru giganții asiatici, nu un centru logistic real. Volumele non-UE vor continua să crească, veniturile bugetare vor continua să scadă, iar economia locală va pierde competitivitate”, a declarat Cristi Movilă, Președintele ARMO.

Redăm, în continuare, punctul de vedere ARMO:

Problema de fond rămâne

Actuala formă a propunerii de taxă nu rezolvă aspectele structurale ale fenomenului coletelor non-UE: intrarea masivă a produselor neconforme, evitarea obligațiilor fiscale și sociale asumate de comerțul românesc, și lipsa reciprocității în relațiile comerciale cu state terțe.

Datele ARMO relevă amploarea impactului asupra economiei naționale:

77% dintre firmele românești de retail anticipează scăderi ale vânzărilor în următoarele 12 luni din cauza platformelor internaționale

75% dintre ele semnalează riscul de faliment pentru micii producători locali

10+ miliarde lei anual pierduți prin evaziunea fiscală structurală (TVA, CAS, CASS etc.)

„Observăm același tipar: reglementări care încearcă să corecteze piața, dar excepțiile create permit și alimentează exact comportamentele vizate. Toate aceste platforme non-UE se vor concentra pe excepții. Vom prezenta autorităților și factorilor decidenți argumente și soluții concrete pentru ca o măsură necesară și mult așteptată să nu devină o cale legală de evitare fiscală, pe seama economiei românești," a afirmat Cristian Pelivan, Director Executiv ARMO.

Soluția tehnică viabilă

Companiile de curierat ar putea colecta uniform taxa de la platformele internaționale, având vizibilitatea cea mai bună asupra coletelor extracomunitare pe care le livrează. Tocmai de aceea, ARMO consideră valid mecanismul de aplicare în care companiile de curierat să colecteze aceste taxe, indiferent de punctul de vămuire a coletelor. În cadrul procesului de transparență decizională, ARMO va solicita eliminarea excepției și adoptarea unui mecanism uniform, capabil să aducă venituri complete la buget și să protejeze economia locală de distorsiunile anticoncurențiale ale platformelor internaționale.