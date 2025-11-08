Vânzări Black Friday 2025 la eMag: Peste ediția 2024, ca valoare a produselor comandate. Ce produse s-au vândut cel mai bine

eMag a anunțat, duminică, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, vânzările pe care le-a avut de Black Friday 2025, a 15 ediție a campaniei organizate de cea mai mare platformă de comerț online din România.

Firma spune că Black Friday 2025 „a depășit estimările, generând comenzi de peste 986 de milioane de lei, cu 10% peste anul trecut”. De precizat aici că TVA standard a crescut de la 19% la 21%, de la 1 august 2025.

Peste 702.000 de clienți au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile, la eMag, în ziua de Black Friday (7 noiembrie 2025).

Și comercianții independenți de pe marketplace-ul eMag au avut „rezultate record”, „atât ca nivel de participare în această ediție, cât și din punctul de vedere al comenzilor” - susține platforma.

Aproape o treime dintre produsele comandate de clienți au fost din oferta celor peste 15.000 de comercianți parteneri care au participat la eveniment în acest an, „cel mai mare număr de selleri de până acum”, conform eMag.

„Rezultatele acestei ediții de Black Friday arată încrederea tot mai mare pe care oamenii o au în comerțul online. Oamenii au folosit listele de produse pregătite din timp, au descoperit produse noi de care aveau nevoie la cele mai bune prețuri din an și au cumpărat pentru că aveau bugetele pregătite, dar și pentru că au avut la dispoziție cele mai multe soluții de finanțare cu rate zero de până acum. Evenimentul a atras și un număr record de selleri din eMAG Marketplace care s-au înscris în campanie, iar prin comenzile generate reușim să susținem mii de comercianți locali să-și dezvolte afacerile și să ajungă la clienți din toată regiunea. Prin tehnologie, servicii digitale și soluții de plată flexibile, am reușit să le oferim oamenilor flexibilitatea de care au nevoie pentru a profita de prețurile foarte bune”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Cifrele celei de-a 15-a ediții de Black Friday la eMAG, prezentate de companie:

Mai bine de o treime dintre vânzări au fost achitate în rate cu dobândă zero, prin opțiunile disponibile în contul MyWallet sau prin cardurile de credit ale băncilor partenere.

Clienții Genius au fost, și anul acesta, cei mai activi cumpărători. Una din trei vizite pe eMAG de Black Friday a fost realizată de un utilizator Genius, iar numărul comenzilor plasate de aceștia a fost de aproape 38% din total. Ei au pus în coș cu 24% mai multe produse/comandă și au cheltuit, în medie cu 7% mai mult în comparație cu un client care nu are un abonament activ, în timp ce 58% dintre comenzile lor au fost plasate cu livrare la easybox.

Produse speciale: Clienții au cumpărat peste 8.500 de bilete la festivaluri și experiențe, aproape 6,2 kilograme de aur, peste 49 de tone de carne de porc, peste 17.000 de servicii și abonamente de sănătate și peste 5.400 de pachete turistice și vouchere de bilete de avion.

Au fost plasate 27 de comenzi pentru automobile, iar reducerea medie pentru această categorie a fost de 22,3%, iar cele mai multe comenzi au vizat modele Ford, alături de un BMW i4 eDrive35 Gran Coupe și trei automobile Volvo.

Județele Dolj și Ilfov s-au menținut pe parcursul întregii zile în fruntea clasamentului după valoarea medie a comenzilor per client. Tabloul la final este completat de Constanța, Timiș și Brașov.

Categoriile care au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri din punctul de vedere al valorii comenzilor plasate au fost: produsele de gaming (creștere de 98%), suplimentele și vitamine (creștere de 63%), cafeaua și ceaiul (creștere de 50%), produse de igienă (creștere de 30%), articole de încălțăminte (creștere de 28%), cosmetice și produse de îngrijire personală (creștere de 24%), produse pentru copii (creștere de 21%) și electrocasnice mici (creștere de 18%).

Top 10 categorii de produse comandate

Produse cosmetice, suplimente și înfrumusețare - 820.000 Băuturi, băcănie, petshop și curățenie - 776.000 Jucării și articole pentru copii - 402.000 Laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți - 142.000 TV audio-video și gaming - 105.000 Telefoane, tablete, wearables și caști - 178.000 Electrocasnice mici - 181.000 Electrocasnice mari - 97.000 Articole fashion și sport - 122.000 Articole de mobilă și casă - 189.000

Cine a înființat eMag

eMAG a fost fondat în anul 2001, de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad. Magazinul online românesc a crescut destul de rapid mai ales după ce pachetul majoritar de acțiuni a fost cumpărat de Asesoft Distribution, companie controlată atunci de Iulian Stanciu și de omul de afaceri Sebastian Ghiță, de numele căruia sunt legate o și serie întreagă de controverse. În anul 2012, eMag a fost preluat (70%) de fondul de investiții sud-african Naspers.

Dintre cei 3 fondatori ai magazinului online, Radu Apostolescu a rămas ultimul în companie. În 2014 și el și-a vândut ultimul pachet de acțiuni, de 8,4%, către Naspers și Iulian Stanciu. Pe lângă fondul de investiții Naspers, doar Iulian Stanciu a mai rămas acționar (minoritar) în eMag.

În 2021, Tudor Manea a preluat funcția de CEO al grupului eMAG de la Iulian Stanciu, care a trecut atunci pe o poziție de președinte executiv. De asemenea, în 2023, Irina Pencea a fost numită general manager al magazinului online eMAG.

eMag și Fashion Days (firma Dante International SA) se află acum în portofoliul fondului de investiții sud-african Naspers, alături de alte afaceri online care operează în România: OLX, Autovit.ro, Storia etc.