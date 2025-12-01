Skip to content

Robotul AI ChatGPT ar putea afişa reclame în curând

Robotul AI ChatGPT ar putea afişa reclame în curând
Sursă: © Waingro | Dreamstime.com

O serie de fragmente de cod din versiunea beta de ChatGPT sugerează că chatbot-ul va avea, în curând, reclame, relatează, luni, News.ro.

Versiunea beta 1.2025.329 a aplicaţiei ChatGPT menţionează de mai multe ori reclamele pe care producătorul OpenAI urmează să le introducă pentru monetizarea produsului.

Printre referirile care sugerează că ChatGPT va avea reclame în curând se numără „ads feature," „search ad" şi „bazaar content."

Descoperirea acestor referiri în codul aplicaţiei vine după ce, în urmă cu o lună, The Information scria că OpenAI are în plan introducerea reclamelor în ChatGPT, targetate pe baza istoricului de comunicare al utilizatorilor.

Şeful companiei, Sam Altman, a vorbit de mai multe ori despre posibilitatea monetizării pe bază de reclame a celui mai popular chatbot.

Acesta s-a arătat iniţial împotriva reclamelor, dar pe măsură ce investiţiile companiei în infrastructură au crescut, discursul lui Altman s-a schimbat şi a devenit mai favorabil introducerii reclamelor.

ChatGPT a împlinit recent trei ani de când există, fiind lansat pe 30 noiembrie 2022.

Smart Tech

Ghid DNSC

Ești pregătit să-ți protejezi brandul? DNSC publică ghidul esențial pentru firmele românești

Romania_tehnologie_steag

LISTA noastră de Ziua Națională: 5 „unicorni” lansați de antreprenori români și alte 5 firme care ne fac mândri. Nu doar pe 1 Decembrie

Tudor Achim și Vlad Tenev

Încă un „unicorn” fondat de un român: Startup-ul de inteligență artificială Harmonic, evaluat la 1,45 miliarde dolari

Patru echipe de studenți bucureșteni au câștigat premii în bani și bilete la festival, la un hackathon AI organizat de UiPath

Marius Ghenea

Fondul Catalyst România, condus de Marius Ghenea, investește 2,5 milioane EUR în aplicația românească Voxa

Casper Ruud

„AI Coach” – o companie norvegiană folosește inteligența artificială pentru antrenamentul tenismenilor. Starul Casper Ruud s-a implicat pentru o finanțare de 3 milioane USD