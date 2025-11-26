Skip to content

Perplexity lansează un asistent AI de cumpărături

Perplexity Shopping
Perplexity Shopping Sursă: Perplexity

O nouă zi, un nou asistent de AI pentru cumpărături: după Google si OpenAI, a venit rândul Perplexity să lanseze o astfel de soluţie, scrie miercuri News.ro.

Companiile de inteligenţă artificială se luptă pentru atenţia oamenilor care vor face cumpărături online cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

În acest sens, Perplexity anunţă propriul asistent de inteligenţă artificială, care promite să „pună utilizatorii pe primul loc”

Asistentul celor de la Perplexity funcţionează într-un mod similar concurenţilor săi, venind cu răspunsuri şi link-uri în întâmpinarea întrebărilor legate de produse.

Utilizatori pot rafina rezultate adăugând criterii după care să se realizeze căutările, iar chatbot-ul le va prezenta rezultatele sub forma unor carduri cu imagini.

Rezultatele includ informaţii tehnice şi recenzii ale produselor, fiind însoţite şi de o funcţie de cumpărare în cazul magazinelor care au suport pentru PayPal.

Acesta este şi modul în care Perplexity şi celelalte companii de AI vor realiza monetizarea, oprind un comision de veniturile generate astfel.

