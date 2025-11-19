Achiziție de 1,9 miliarde dolari în IT: Adobe cumpără platforma Semrush, folosită la măsurarea traficului site-urilor

Achiziție importantă în IT-ul mondial: compania americană de software Adobe, care are peste 1.000 de angajați în România, a anunțat, miercuri, că urmează să cumpere, la prețul de 1,9 miliarde de dolari, platforma Semrush, folosită pentru măsurarea traficului site-urilor și a altor parametri importanți mai ales în marketing.

Companiile Adobe și Semrush Holdings au semnat un acord definitiv pentru această achiziție. Acționarii Semrush urmează să primească 12 dolari pe acțiune, reprezentând un preț total de 1,9 miliarde de dolari pentru întreaga companie.

Tranzacția a fost aprobată de Consiliile de Administrație ale celor două companii și este programată să se finalizeze în prima jumătate a anului 2026, sub rezerva obținerii aprobărilor de reglementare și îndeplinirii condițiilor standard, inclusiv aprobarea acționarilor Semrush.

Adobe a primit deja angajamente de vot favorabil din partea fondatorilor Semrush și a altor acționari, reprezentând peste 75% din drepturile de vot.

Platforma Semrush, cu sediul central la Boston, a fost fondată în anul 2008 de Oleg Shchegolev și Dmitri Melnikov.

Semrush este un partener strategic pentru specialiștii în marketing care urmăresc să gestioneze vizibilitatea brandurilor și să mărească audiența. Platforma oferă soluții bazate pe date pentru optimizare pentru motoarele generative (GEO) și optimizare pentru motoarele de căutare (SEO).

Cu peste un deceniu de expertiză în SEO și capabilități GEO, Semrush ajută brandurile să își îmbunătățească vizibilitatea și să își extindă aria de impact. Acum, soluțiile Semrush răspund unei nevoi tot mai urgente a marketerilor: menținerea relevanței în căutarea bazată pe AI.

La rândul său, Adobe conduce orchestrarea experienței clienților în era agenților de inteligență artificială, cu soluții care acoperă întregul lanț de producție de conținut, sporind engagement-ul clienților și vizibilitatea brandurilor.

Vizibilitatea brandului a devenit o prioritate pentru directorii de marketing, pe măsură ce consumatorii se bazează tot mai mult pe modele AI, precum ChatGPT și Gemini, pentru informare, recomandări și decizii de cumpărare.