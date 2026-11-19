După mai multe încercări de business în comerțul online care nu au avut succes, Raul Peia (foto) nu a renunțat la planurile sale antreprenoriale și a pus, în 2021, bazele Gadgetry, un magazin online de gadgeturi pentru casă și auto. A pornit afacerea în garajul casei sale, în paralel cu jobul pe care îl avea la acel moment, iar convingerea că „în viața asta, dacă îți dorești ceva cu adevărat, nu ai cum să nu reușești” a dat roade. Astăzi, Gadgetry are o echipă formată din trei angajați și doi colaboratori care se ocupă de dezvoltarea brandului și de extinderea gamei de produse.

Pentru a susține creșterea afacerii, antreprenorul a apelat la o finanțare BT Mic care i-a permis să-și asigure stocurile și să evite situațiile în care produsele nu mai sunt disponibile.

„Finanțarea ne-a ajutat foarte mult, pentru că, prin această colaborare, am reușit să creștem profitabilitatea cu 23%, ceea ce este un procent destul de bun pentru noi și ne ajută enorm. Am apelat la ei pur și simplu pentru că aveam nevoie de finanțare, iar, spre surprinderea mea, oamenii au fost foarte receptivi. Chiar le-am spus că nu mă așteptam să primesc finanțarea atât de repede. Cred că a durat aproximativ o săptămână cu toate actele, după care finanțarea a fost aprobată imediat”, spune antreprenorul într-un interviu pentru StartupCafe.ro.

Banca Transilvania susține antreprenorii în dezvoltarea afacerilor prin soluții de finanțare și servicii adaptate nevoilor acestora, oferindu-le sprijin atât în etapa de început, cât și pe parcursul creșterii businessului. Ca partener de încredere, BT le este alături la fiecare pas, de la primele investiții și gestionarea provocărilor financiare până la planurile de extindere și consolidare a afacerilor.

Prin BT Mic antreprenorii pot accesa rapid și flexibil finanțări de până la 300.000 de lei, destinate susținerii și dezvoltării afacerii. Banii pot fi folosiți pentru achiziția de echipamente, fie noi, fie second-hand, pentru modernizarea sau extinderea spațiilor de lucru, dar și pentru plata furnizorilor ori acoperirea cheltuielilor curente, asigurând astfel continuitatea activității.

Business CheckIn. Afacere cu gadgeturi pornită dintr-un garaj. „Nu suntem o firmă mare, dar suntem pe drumul cel bun”

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Raul Peia: Sunt un băiat simplu, de la țară. Acolo am crescut, dar, ulterior, odată cu înaintarea în vârsta, m-am mutat la oraș. Am început totul acasă, în satul natal, într-un garaj. Acolo mi-am început afacerea. De fapt, cea mai mare parte a vieții mi-am petrecut-o la țară, unde am făcut și toate studiile până la liceu, în zona noastră. Apoi am ajuns la Lugoj, am intrat la al doilea cel mai bun liceu din oraș, la profilul Matematică-Informatică, pentru că mi-a plăcut și îmi place matematica.

Am continuat cu Facultatea de Finanțe și Bănci, pe care am absolvit-o. După terminarea facultății, m-am angajat la Kaufland, unde am lucrat timp de șapte ani și am avansat treptat în funcție, ajungând până la poziția de șef de raion. Dar, de atunci, cam din 2021, am început să dezvolt o afacere online în paralel.

Nu m-am ocupat de asta full-time din prima, am fost cumva mai defensiv la început, am zis că îmi place, doar că nu câștigam bani din asta. Mă atrăgea zona de online și magazinele online. În plus, experiența din retail, probabil că mi-a influențat și ea înclinația către acest domeniu.

De asemenea, am început să urmăresc oameni de succes, precum Cristian Onețiu și Dan Șucu, de la care m-am inspirat, bineînțeles. Treptat, am ajuns să creez mai multe branduri.

Gadgetry nu a fost primul meu brand. Înainte de el, am avut mai multe încercări: am început cu vânzări pe Amazon, apoi am făcut dropshipping în America, după care m-am orientat către piața din România, cu un alt brand. Toate aceste încercări au eșuat.

Ulterior, am lansat Gadgetry, având deja în spate experiența acumulată și fiind mult mai informat. Atunci au apărut și primele semne că sunt pe drumul cel bun.

Raul Peia, fondator gadgetry.ro

Am continuat să dezvolt afacerea în paralel (n.r. cu activitatea profesională) și am lansat Gadgetry inițial pe marketplace-uri, pe eMAG. Colaborarea cu eMAG a contribuit foarte mult la creșterea business-ului.

Acum nu ne mai focusăm pe eMAG. Echipa a crescut și suntem trei angajați și doi colaboratori care lucrează activ la Gadgetry. Nu suntem o firmă foarte mare, dar suntem pe drumul cel bun. Momentan, avem o cifră de afaceri de aproximativ 500.000 de euro și continuăm să creștem și în acest an.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Raul Peia: Gadgetry s-ar traduce prin tot felul de gadgeturi mici. Noi vindem acum gadgeturi pentru casă, cum sunt coșurile de gunoi inteligente, dar și gadgeturi auto, care ne-au ridicat și mai mult brandul în ultimul an. Am început cu gadgeturi pentru casă, precum coșurile de gunoi, care au avut succes pe eMAG și ne-au dus brandul la un anumit nivel. Ulterior, am intrat pe nișa de gadgeturi auto, pentru că am văzut că sunt foarte mulți pasionați de întreținerea autoturismelor. Am lansat atunci un aspirator portabil, care ne-a dus brandul la nivelul următor.

În acel moment am prins tracțiune în piață, prin social media și pe site-ul propriu, astfel că nu a mai trebuit să depindem de eMAG. Între timp, am lansat și un prosop pentru îngrijirea mașinii, precum și soluții pentru îngrijirea geamurilor auto. Acum ne concentrăm să lansăm mai multe gadgeturi auto pe care oamenii le caută, desigur, pentru că noi vrem să construim un brand, nu un magazin generalist.

Raul Peia, fondator gadgetry.ro

Lucrăm direct cu fabricile din China. Suntem importatori direcți, iar fabricile ne realizează produsele așa cum ne dorim noi, conform instrucțiunilor noastre. De aici ne și diferențiem de restul pieței, pentru că avem contact direct cu fabrica și putem aduce îmbunătățiri produselor, astfel încât să oferim variante care nu se găsesc pe piața din România.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări BT Mic?

Raul Peia: Am apelat la o finanțare BT Mic în momentul în care am decis că trebuie să mai facem un pas înainte și să mutăm transportul pe maritim. Am apelat la BT pentru că aveam nevoie să ne asigurăm necesarul de stoc pentru o lună și jumătate, de trei ori, astfel încât să ne fluidizăm stocurile, să avem o rotație corectă a acestora și să nu rămânem niciodată fără produse. Pentru a comanda acest necesar, aveam nevoie de un capital destul de mare.

Finanțarea ne-a ajutat foarte mult, pentru că, prin această colaborare, am reușit să creștem profitabilitatea cu 23%, ceea ce este un procent destul de bun pentru noi și ne ajută enorm.

Am apelat la ei pur și simplu pentru că aveam nevoie de finanțare, iar, spre surprinderea mea, oamenii au fost foarte receptivi. Chiar le-am spus că nu mă așteptam să primesc finanțarea atât de repede. Cred că a durat aproximativ o săptămână cu toate actele, după care finanțarea a fost aprobată imediat. Am luat finanțarea și am plasat comanda.

Pentru mine, rapiditatea și punctualitatea contează foarte mult, mai ales pentru un business care își importă produsele din China, direct de la fabrică, deoarece timpii de tranzit sunt foarte mari. Finanțarea ne-a ajutat foarte mult pentru a fluidiza rotația stocului și a ne crește profitabilitatea.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Raul Peia: Cel mai tare sfat pe care l-am primit a fost atunci când am trecut din nou la nivelul următor, când am mutat businessul din garajul de acasă în depozitul și hala în care suntem acum.

Bineînțeles, la momentul respectiv nu aveam fluxul de acum și aveam nevoie de finanțare. Până atunci nici nu luasem vreun fel de finanțare. Eram pe forțe proprii, să zic așa.

Proprietarul acestui complex de hale este un om extraordinar, care a avut și el businessuri la rândul lui, iar acum s-a pensionat. Pot să spun că am avut noroc cu el. La un moment dat, când eram destul de disperat pentru că aveam nevoie de bani și lucrurile nu mergeau cum trebuie, mi-a spus că, în viața asta, dacă îți dorești cu adevărat, nu ai cum să nu reușești.

Ceea ce este adevărat. Ulterior am înțeles mai bine ce a vrut să spună. Atunci, poate că nu am realizat pe deplin, dar ideea s-a pus în inconștientul meu, să zic așa, și m-a ajutat și încă mă ajută. Pentru că și atunci când lucrurile merg prost, nu trebuie să te concentrezi pe faptul că nu merg bine sau că este greu. Te concentrezi pe ceea ce trebuie făcut. Adică, în momentul în care îmi lipseau banii, mă duceam și căutam bani.

Dacă îți lipsesc clienții, te duci și cauți clienți. Dacă îți lipsește ceva, te duci și cauți acel lucru. Nu rămâi blocat în problema respectivă. Mi se pare că acesta a fost și este cel mai bun sfat pe care l-am primit, chiar dacă la momentul respectiv nu am înțeles pe deplin ce înseamnă. Dacă îți dorești cu adevărat, nu ai cum să nu reușești. Pentru că, atunci când îți dorești cu adevărat, cauți soluții pentru orice problemă. Dacă nu îți dorești suficient, renunți mai ușor, spui că nu merge, te plângi și, într-adevăr, nu reușești.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Raul Peia: Deși au fost o grămadă, ceea ce îmi vine în minte și a fost acum, recent, este evenimentul Black Friday. Pentru noi a fost un succes foarte mare, mult peste așteptări. Cumva, toată munca depusă pentru dezvoltarea brandului a fost răsplătită.

Estimasem aproximativ 500 de vânzări în patru zile, având în vedere că avem și produse ceva mai scumpe. Ne așteptam să vindem în jur de 500 de produse, dar am ajuns la 1.100.

Promiseserăm și câteva produse cadou și ne gândeam că vom avea suficiente, chiar și peste cele 500 de produse estimate inițial. Nu ne-am pregătit însă pentru un volum de peste 1.000 de comenzi. Aproximativ 100 de clienți au rămas fără produsul cadou, așa că a trebuit să îi sunăm pe fiecare în parte, să ne cerem scuze și să le trimitem mai întâi produsele comandate, urmând ca ulterior să revenim cu produsul cadou, pe cheltuiala noastră. Chiar dacă era un cadou, noi îl promiseserăm și am vrut să ne ținem de promisiune, așa cum de fiecare dată oamenii știu că se pot baza pe noi și știu deja că orice promitem facem.

Raul Peia, fondator gadgetry.ro

Așadar, aceasta a fost o provocare: am estimat un volum mai mic decât cel real. De acum știm că trebuie să pregătim de trei ori mai multe produse, ca să fim siguri că ne putem ține de fiecare promisiune.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Raul Peia: Chiar dacă nu a fost la actualul brand, Gadgetry, ci la unul dintre primele branduri pe care le-am înființat, nu o să uit niciodată prima comandă, pentru că am muncit destul de mult atunci.

Am muncit destul de mult la magazin și la brand și câteva zile, săptămâni, nimic. La vremea respectivă eram acasă, la mine, la sat, și nu mai știu exact ce făceam când am auzit sunetul de la Shopify. Shopify are un sunet specific, unul celebru.

Nu o să uit niciodată momentul în care am auzit acel sunet. Am sărit de bucurie. A fost o senzație extraordinară pentru mine. După aceea, m-am dus la toată lumea să le arăt: „Uitați, am primit o comandă de la cineva! Acum livrăm produsul și, în sfârșit, munca mea în online a început să dea roade. Am făcut primii mei bani online”.

Bineînțeles, nu era vorba despre profit, dar satisfacția pe care am simțit-o odată cu prima comandă a fost foarte mare.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Raul Peia: Feedbackul oamenilor. Pur și simplu, oamenii. Având în vedere că activitatea noastră se desfășoară pe social media, avem foarte multe comentarii și suntem foarte aproape de oameni. Facem și live-uri, în cadrul cărora interacționăm cu ei. Unii chiar ne vizitează aici și pot să spun că ajung să stau de vorbă față în față cu clienții mei.

Raul Peia, fondator gadgetry.ro

Toate aceste interacțiuni sunt foarte importante, atât pentru noi, pentru că ne ajută să creștem, cât și pentru mine, pentru că îmi oferă o viziune mult mai clară asupra a ceea ce își doresc oamenii și asupra faptului că sunt mulțumiți de ceea ce le oferim. Așadar, de aici, din aprecierea clienților, vine și motivația mea.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Raul Peia: Momentan, anul acesta și anul viitor, o să ne concentrăm pe nișele actuale, mai exact pe categoria auto și pe gadgeturile auto care sunt cerute și căutate de oameni. Prin inovare și prin modificarea anumitor componente și caracteristici ale produselor noastre, credem că putem aduce un plus de valoare unor produse care există deja pe piață, care sunt foarte căutate, dar care poate au încă anumite minusuri. Vrem să venim cu aceste îmbunătățiri la gadgeturile auto pe care urmează să le lansăm.

Ne extindem și în afara țării, dar cu baby steps (trad. pași mici), nu cu pași rapizi, deoarece încă avem potențial și în România. Avem posibilitatea să livrăm produsele în Uniunea Europeană, doar că, în prezent, cei care cumpără sunt tot românii noștri plecați în străinătate. Principalul nostru canal de vânzare este social media, adică TikTok, Facebook și Instagram. Nu ne-am extins încă în direcția în care să ajungem la oamenii din țările respective, care nu sunt români.

Pentru asta avem nevoie să facem conținut în engleză sau în limba țării respective. Momentan încercăm, dar nu prea avem timp să ne ocupăm și de partea aceasta de conținut în engleză. Pe viitor, însă, vrem să ne extindem mai mult și să ieșim în afara României. Deocamdată, ne concentrăm pe Uniunea Europeană, după care vom vedea.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.