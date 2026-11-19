Simago France SAS, un mare grup francez care investește în domeniul medical, a cumpărat majoritar rețeaua românească de cabinete de radiologie și imagistică Medima, fondată de prof. dr. Gheorghe Iana și de managerul Vlad Ardeleanu.

Francezii au preluat un pachet majoritar de acțiuni în Medima, cumpărând participațiile pe care le aveau în rețeaua românească fondul de investiții românesc Morphosis Capital, fondul regional Integral Capital Group și medicul Gheorghe Iana.

Vlad Ardeleanu, cofondator și director general al Medima, nu a vândut nicio acțiune. El își păstrează integral participația, rămâne acționar alături de Simago și va conduce în continuare rețeaua din România, potrivit unui comunicat transmis de Morphosis.

„În urmă cu șase ani, Medima avea o singură clinică în București. Astăzi, rețeaua numără 34 de clinici în 30 de orașe, iar un pacient din Bistrița sau Zalău beneficiază de aceeași calitate a diagnosticării ca un pacient din București. Aceasta a fost promisiunea pe care profesorul Iana și cu mine am făcut-o la început, iar medicii, tehnicienii și colegii noștri au respectat-o, cu sprijinul Morphosis Capital și Integral Capital Group. Rămân în companie, atât ca director general, cât și ca acționar, pentru că urmează o etapă mai solicitantă: alături de Simago, putem aduce expertiză clinică europeană și investiții pe termen lung în beneficiul pacienților din România și putem construi platforma grupului în Europa Centrală și de Est. Calitatea actului medical nu este negociabilă, iar acest lucru nu se va schimba”, a declarat Vlad Ardeleanu (foto-dreapta), cofondator și director general al Medima.

Francezii preiau astfel controlul asupra unei rețele naționale de diagnosticare imagistică, cu 34 de clinici în 30 de orașe din România. Aici este inclusă și Medima Cardiovascular din București, o unitate de cardiologie, oferind acces la servicii moderne de diagnosticare imagistică atât pacienților din marile centre urbane, cât și celor din orașele mai mici. Din iunie 2026, Medima a preluat un pachet majoritar în eClinic Hub, o platformă de teleradiologie cu care lucrează peste 20 de spitale. În prezent, grupul colaborează cu peste 200 de medici radiologi, față de nouă medici în 2020.

Pentru 2026, Medima estimează aproximativ 200.000 de pacienți unici și peste 300.000 de investigații.

„Această tranzacție marchează un moment important pentru Medima. Încă de la început, ne-am propus să facilităm accesul mai multor pacienți din întreaga Românie la servicii moderne de diagnosticare imagistică, de înaltă calitate, iar această ambiție s-a concretizat într-o platformă medicală cu acoperire națională. Progresul companiei reflectă munca medicilor, tehnicienilor și colegilor noștri, care au transformat Medima în mult mai mult decât o rețea de clinici. Morphosis Capital a fost un partener activ pe parcursul acestei transformări, oferind îndrumare strategică și disciplina necesară pentru extinderea companiei. Doresc să mulțumesc echipei Morphosis pentru că a crezut în viziunea noastră încă de la început, precum și lui Vlad Ardeleanu și întregii echipe Medima pentru munca excepțională, energia și implicarea de care au dat dovadă. Acum, când Medima intră într-o nouă etapă alături de Simago, am încredere că va continua să se dezvolte pornind de la bazele medicale și operaționale solide deja existente, păstrând în centrul atenției accesul pacienților la servicii și calitatea actului medical”, a declarat prof. dr. Gheorghe Iana (foto-stânga), cofondator al Medima.

Cine este Simago, grupul care a cumpărat Medima

De partea cealaltă, Simago este unul dintre principalii jucători din procesul de consolidare a pieței europene de imagistică medicală, cu activități în radiologie, medicină nucleară și radioterapie.

Fondat de echipa sa de management și de medicii parteneri, care dețin participația majoritară, grupul medical francez reunește peste 500 de medici și 2.150 de angajați în aproximativ 160 de unități din Franța, România și Italia și înregistrează peste 5 milioane de vizite ale pacienților în fiecare an.

Simago a finalizat peste 40 de achiziții în ultimii cinci ani și, prin Medima, își extinde platforma în Europa Centrală și de Est. Din 2022, Simago este susținut de Ardian, una dintre principalele firme de investiții private la nivel mondial, care administrează sau oferă consultanță pentru active de peste 200 de miliarde de dolari americani în numele a peste 1.890 de clienți din întreaga lume și este unul dintre cei mai mari investitori de private equity din Europa.

„Odată cu intrarea Medima în grup, Simago devine al treilea cel mai mare furnizor specializat în imagistică medicală din Europa și își creează prima platformă în Europa Centrală și de Est. Ambiția noastră este clară: alături de Vlad Ardeleanu și echipa sa de management, ne propunem să facem din Medima un reper în imagistica medicală din România, punând în aplicare planul său de dezvoltare și atrăgând centre independente de imagistică ce doresc să se alăture unui lider european. Radiologii Medima se alătură acum unei comunități medicale de peste 500 de medici, iar pacienții lor vor beneficia de parteneriatele strategice pe care le-am încheiat în domeniul echipamentelor și al inteligenței artificiale. Ne propunem să ne dezvoltăm în continuare în Europa sub conducerea medicilor, având ca reper calitatea actului medical”, a declarat Charles-Henry Béglin, președintele Simago.

Rentabilitatea investiției Morphosis în Medima

În urma tranzacției anunțate acum, fondul românesc Morphosis Capital iese din business-ul Medima, iar Integral Capital Group mai păstrează o mică parte din participația sa inițială în rețeaua medicală românească.

Fondul românesc Morphosis, condus de Andrei Gemeneanu, este una dintre principalele firme de private equity din Europa Centrală și de Est care sprijină IMM-uri conduse de fondatori.

Tranzacția a generat pentru Morphosis Capital Fund I un multiplu al capitalului investit (MOIC) de 4,3x și o Rată Internă de Rentabilitate (IRR) de 31%.

„Medima este o dovadă clară a modelului prin care Morphosis Capital creează valoare. La momentul investiției inițiale, Medima era o afacere foarte mică, având o singură clinică funcțională, care concura pe o piață extrem de fragmentată. În acel moment, oportunitatea era departe de a fi evidentă, însă am văzut un potențial uriaș în combinația dintre expertiza medicală și reputația excepționale ale profesorului Gheorghe Iana și viziunea antreprenorială și calitățile de leadership ale lui Vlad Ardeleanu. Am avut încrederea să mizăm pe această combinație încă dintr-o etapă timpurie, convinși că, având capitalul potrivit, o structură corporativă adecvată și disciplină operațională, ea putea deveni baza unui lider național în sănătate.

Medima este un exemplu remarcabil al rezultatelor care pot fi obținute atunci când se întâlnesc capitalul de private equity, ambiția antreprenorială și excelența medicală. Acest exit confirmă felul în care investește Morphosis Capital: identificăm devreme oportunitățile, aducem capitalul și rigoarea operațională necesare pentru a le valorifica și construim companii pe care investitorii strategici vor să le achiziționeze. Rezultatul financiar este excepțional, dar se sprijină pe o transformare mult mai amplă – acces mai larg la servicii de diagnosticare de înaltă calitate, o organizație medicală mai solidă și o companie pregătită să crească în continuare alături de Simago. Le mulțumim cofondatorilor Medima, profesorului Iana și lui Vlad Ardeleanu, întregii echipe Medima, precum și coinvestitorului nostru, Integral Capital Group, pentru implicarea și parteneriatul care au făcut posibil acest rezultat”, a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner, Morphosis Capital.

Morphosis Capital a investit în Medima în 2020, când compania avea o singură clinică, în București, și înregistra venituri de aproximativ 600.000 EUR pe an. Deși avea atunci o dimensiune redusă, „Medima pornea de la o bază solidă”, potrivit Morphosis. Fondul românesc a luat atunci ân considerare „expertiza medicală, reputația profesională și viziunea cofondatorilor săi, Prof. Dr. Gheorghe Iana, unul dintre cei mai respectați specialiști în radiologie și imagistică medicală din România, și Vlad Ardeleanu, directorul general al Medima”.

În 2019, Ardeleanu a prezentat Morphosis Capital planul unei platforme naționale de diagnosticare imagistică și conduce compania din 2020.

Tranzacția Medima marchează cel de-al treilea exit complet finalizat al Morphosis Capital Fund I, după vânzarea participației minoritare în Clinicile Dentare Dr. Leahu către Regina Maria în 2023 și exitul complet din DocProcess către AGENA3000 în 2025.

În octombrie 2026, fondul a semnat și un acord pentru exitul complet din Stay Fit Gym, care va forma o platformă comună cu 18GYM, susținută de Enterprise Investors, sub rezerva obținerii aprobărilor din partea autorităților.

Pentru Morphosis, exitul din Medima confirmă modelul său, „de a identifica afaceri cu potențial ridicat ale căror structuri sunt încă insuficient dezvoltate, de a construi capacitățile necesare extinderii și de a transforma progresele operaționale în rezultate excepționale pentru investitori”.

Morphosis Capital investește în companii din România și Europa Centrală și de Est cu potențial ridicat de creștere, active în sectoare precum servicii medicale, tehnologie, producție industrială de nișă, produse de consum și retail, precum și servicii B2B, cu perspective solide de extindere internațională și EBITDA între 1 și 5 milioane de euro.

Portofoliul Morphosis Capital include EMI, Cronos Med, Romania Education Alliance, EnduroSat, Echo Elderly Care, o rețea de oftalmologie și PRIMIA MEDICAL. În 2023, fondul a realizat primul exit complet prin vânzarea participației minoritare în Clinicile Dentare Dr. Leahu către Regina Maria, urmat de exiturile complete din DocProcess către AGENA3000 în 2025 și din Supermarket La Cocoș către Schwarz Group în 2026.