Majoritatea tinerilor români (54,2%) vor să-și continue studiile și să-și construiască cariera în România (59%), iar antreprenoriatul este domeniul de carieră cel mai dorit, reprezentând o treime (33,4%) din răspunsurile unui studiu Junior Achievement (JA) România, realizat în colaborare cu PwC România, transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Studiul mai arată că spiritul antreprenorial este considerat important de 93,3% dintre respondenți. Dezvoltarea lui efectivă prin programe (56,1%) rămâne însă sub nivelul importanței atribuite.

Astfel, practica este considerată importantă de aproape toți respondenții, însă doar jumătate dintre ei au avut acces la un astfel de program prin intermediul școlii. Această diferență evidențiază nevoia unei colaborări mai strânse între școli și companii, astfel încât mai mulți tineri să aibă ocazia să descopere diferite profesii și să dobândească experiență înainte de intrarea pe piața muncii.

„Rezultatele studiului confirmă un lucru pe care îl observăm și în activitățile noastre de zi cu zi: tinerii vor să învețe lucruri pe care le pot folosi în viața reală, să își testeze ideile și să descopere ce li se potrivește. Este încurajator că mulți dintre ei își văd viitorul profesional în România, dar pentru ca aceste planuri să devină realitate, au nevoie de mai multe oportunități de învățare practică și de contact direct cu mediul de business. Prin programele Junior Achievement, încercăm să le oferim astfel de experiențe, lucrând alături de profesori și voluntari din companii. Studiul ne ajută să înțelegem mai bine ce își doresc tinerii și unde trebuie să ne concentrăm eforturile în continuare, în educație”, a spus Alice Cornea, Director executiv Junior Achievement România.

„Tinerii au încredere în capacitatea lor de a învăța, folosesc deja inteligența artificială ca instrument de studiu și îi înțeleg limitele. Punctele slabe sunt exact competențele umane care contează tot mai mult în era IA: organizarea, gestionarea timpului, încrederea în sine și inițiativa. Nu e o problemă de potențial, ci de oportunități: aceste competențe se dezvoltă prin practică, nu doar din teorie. Într-o piață a muncii în care cerințele se schimbă mai repede decât programele școlare, școala, familia, companiile și programele JA trebuie să le ofere tinerilor ocazia să experimenteze, să greșească și să capete încredere în propriile idei. Dar efortul nu le aparține doar celorlalți: tinerii trebuie să își asume propria dezvoltare, să caute activ ocazii de practică, să ia inițiativa și să investească constant în competențele lor, pentru a fi relevanți într-o piață a muncii tot mai puțin previzibilă”, a arătat Oana Munteanu, Director și Workforce Leader PwC România.

Studiul a cuprins peste 11.000 de respondenți, elevi din clasele IX-XIII și studenți, din 381 de instituții de învățământ din 40 de județe și municipiul București. 9 din 10 participanți consideră utile activitățile JA, iar 8 din 10 spun că acestea le-au influențat planurile de viitor.

Prin acest demers, Junior Achievement vrea să afle încotro se vor îndrepta tinerii după terminarea ciclului actual de studii: dacă își continuă educația, în țară sau în străinătate, dacă doresc să se angajeze sau să își deschidă o afacere, unde vor să lucreze și în ce domenii.

Tinerii au fost întrebați despre experiența lor pe piața muncii și despre accesul la programe de practică și internship, dar și despre felul în care învață, cum folosesc inteligența artificială în procesul de învățare și cum își gestionează banii.

Inteligența artificială este folosită de aproape toți respondenții în învățare, mai ales pentru înțelegerea materiei, și cu o conștientizare ridicată a limitelor ei. Un sfert dintre elevi nu au primit însă niciun ghidaj din partea profesorilor, arată datele din studiu.

Raportul a fost lansat în cadrul unui eveniment organizat de JA România, care a adus la aceeași masă reprezentanți ai sistemului educațional, ai mediului de business, profesori și tineri, pentru un dialog despre provocările actuale ale educației și despre cum pot fi dezvoltate mai multe oportunități de învățare practică și pregătire pentru carieră.

De asemenea, rezultatele studiului vor contribui la dezvoltarea programelor și proiectelor gratuite de educație economică, financiară, antreprenorială, digitală și de orientare profesională ale JA România, derulate în parteneriat cu Ministerul Educației, instituțiile de învățământ și companiile partenere.

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