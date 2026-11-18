Startup-ul de tehnologie Payhawk, considerat primul „unicorn” al Bulgariei, a obținut o nouă finanțare, de 280 de milioane de dolari, de la investitori americani și europeni, compania fiind evaluată acum la 2 miliarde de dolari.

Runda de investiții de serie C este condusă de divizia Growth Equity din cadrul Goldman Sachs Alternatives, fond de investiții al celebrei bănci americane. La această rundă au participat toți investitorii existenți – printre care QED, Greenoaks, Lightspeed, Hedosophia și Bek Ventures – alături de noi investitori, precum Galdana Ventures, Cogito Capital, Inveready și Invus, precum și antreprenori europeni ca Tomas Okmanas (Lituania) și Didac Lee (Spania). Tranzacția necesită, în continuare, obținerea aprobărilor standard din partea autorităților de reglementare.

Compania bulgară de tehnologii financiare ajunge astfel la investiții totale de 515 milioane de dolari, în cei 8 ani de existență.

În urma noii runde de finanțare, Payhawk este evaluat la 2 miliarde de dolari. Compania și-a dublat astfel valoarea estimată față de momentul martie 2022, cand a devenit primul „unicorn” al Bulgariei.

Payhawk spune că va utiliza noul capital pentru a urmări un „obiectiv mult mai ambițios: crearea unui sistem de operare financiar global, conceput pentru era inteligenței artificiale (AI)”.

„Rolul departamentelor financiare din companii evoluează rapid, îndepărtându-se de verificările manuale, concilierile anevoioase și sarcinile care necesită un efort intens, pentru a deveni o funcție tot mai strategică. În timp ce majoritatea companiilor folosesc AI pentru a accelera procesele existente, noi am creat agenți bazați pe AI care regândesc fundamental modul în care funcționează departamentele financiare”, a declarat Hristo Borisov, cofondator și CEO al Payhawk.

Prin intermediul tehnologiei Payhawk, departamentele financiare pot beneficia de un model de „finanțe fără intervenție umană” (zero-touch finance), în care nici specialiștii financiari, nici ceilalți angajați nu trebuie să se ocupe de sarcini administrative. 77% dintre clienții companiei utilizează zilnic agenții noștri AI în domenii precum controlul financiar, achizițiile, gestionarea călătoriilor de afaceri și raportarea, economisind astfel timp și resurse financiare pentru companiile lor.

Totuși, AI-ul, de unul singur, nu poate realiza această transformare. AI trebuie integrată cu o infrastructură de plăți solidă și cu mecanisme de control la nivel de organizație, pentru a debloca cu adevărat potențialul fiecărei companii în noua eră a inteligenței artificiale.

„Creșterea excepțională a Payhawk reflectă forța ADN-ului său tehnic, prezența globală și viziunea clară asupra viitorului sistemelor moderne de gestionare a cheltuielilor”, a declarat James Hayward, Managing Director în cadrul diviziei Growth Equity a Goldman Sachs Alternatives, care se alătură, de asemenea, Consiliului de Administrație al Payhawk. „Întrucât plățile, inteligența artificială și software-ul pentru companii converg tot mai mult, considerăm că Payhawk este foarte bine poziționată pentru a deveni un lider pe această piață aflată într-o evoluție rapidă. Suntem entuziasmați să colaborăm cu această echipă în timp ce își continuă expansiunea globală și intră în următoarea etapă de dezvoltare.”

O categorie financiară globală, creată pornind din Europa

Payhawk a fost lansat la Sofia, în anul 2018, de Boyko Karadzhov, Hristo Borisov și Konstantin Dzengozov, ca platformă digitală de gestionare a plăților și cheltuielilor din companii.

În prezent, firma bulgară a ajuns să-și desfășoare activitatea în 33 de țări, prin intermediul a 12 birouri.

Platforma sa integrează o diversitate de valute, sisteme bancare, infrastructuri de plată, cadre de reglementare și practici locale.

„Europa nu trebuie să creeze versiuni locale ale unor categorii inventate în altă parte. Ar trebui să dezvoltăm categorii pe care restul lumii să le urmeze, întrucât măiestria și inovația sunt trăsături culturale profund înrădăcinate în rândul europenilor”, a declarat Borisov.

„Ne propunem să construim infrastructura prin care companiile din întreaga lume își gestionează operațiunile financiare în era inteligenței artificiale. Faptul că am luat naștere în Europa ne-a pus în contact cu această complexitate încă din prima zi. Înțelegem ce este necesar pentru ca clienții noștri să păstreze controlul asupra afacerilor lor, prezente în diverse colțuri ale lumii, în timp ce își extind operațiunile și urmăresc, totodată, o eficiență sporită. Momentul oportun pentru a defini această categorie este acum, iar noi acționăm cu rapiditate.”

De la instrumente financiare mai inteligente la un nou model operațional

Sistemele ERP, băncile, platformele de achiziții, produsele de trezorerie, instrumentele pentru gestionarea călătoriilor de afaceri și platformele de monitorizare a cheltuielilor devin tot mai inteligente datorită serverelor bazate pe Model Context Protocol (MCP). Cu toate acestea, Payhawk subliniază că simpla optimizare a fiecărei aplicații în parte nu generează, în mod automat, o activitate financiară mai inteligentă per ansamblu.

„Integrările conectează sistemele, iar MCP facilitează accesul la informații. Însă un sistem de operare transformă modul în care funcționează întregul departament financiar”, a explicat Borisov. „Pe măsură ce soluțiile software evoluează de la simpla recomandare a unor acțiuni la executarea efectivă a acestora, această distincție devine tot mai importantă.”

Payhawk își dezvoltă ceea ce numește „sistemul de operare financiar (Finance Operating System)” pe baza a trei niveluri interconectate:

agenți AI care execută sarcini financiare;

o infrastructură de plăți care permite acestor agenți să gestioneze fonduri în condiții de siguranță;

și mecanisme de control la nivel organizațional, care stabilesc limitele de acțiune ale agenților și determină situațiile în care este necesară intervenția umană pentru luarea unei decizii.

Împreună, aceste niveluri permit inteligenței artificiale să depășească stadiul de simplu asistent, devenind o componentă integrantă a modelului operațional financiar.

Un model independent de cardurile bancare

Payhawk a atins un flux de numerar pozitiv în al treilea trimestru și deține în continuare 70% din capitalul atras în runda de finanțare anterioară, din 2022. Modelul său de business se bazează pe un „sistem previzibil de abonamente, nu pe comisioanele interbancare aferente cardurilor”, susține firma.

Astfel, „creșterea companiei este aliniată cu obiectivul de a ajuta clienții să economisească, în loc să îi încurajeze să cheltuiască mai mult”, mai spune startup-ul bulgar.

De asemenea Payhawk afirmă că dezvoltă „produse financiare bazate nativ pe inteligența artificială, care funcționează și dincolo de propriile sale carduri”. În SUA, de exemplu, „Financial Controller Agent” (agentul de control financiar) al companiei funcționează cu cardurile de afaceri deja existente ale clienților, eliminând astfel necesitatea de a schimba furnizorul sau de a emite noi carduri.