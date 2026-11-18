Un expert contabil român și o antreprenoare cu experiență în zonele de tehnologie și data analytics, printre altele, au fondat un startup care integrează automatizarea, inteligența artificială și expertiza financiar-contabilă într-un serviciu complet, iar soluția lor s-a lansat pe piața din România în urma unei investiții de 200.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Cosmio propune un model de externalizare completă a procesului financiar-contabil de tip Business Process as a Service (BPaaS), în baza unui abonament lunar cu prețuri care încep de la 290 de lei, TVA inclus. Lansarea este susținută de investiția de 200.000 EUR, realizată din surse proprii și o finanțare de la un investitor privat (angel investor).

Serviciul integrează colectarea și procesarea facturilor, extraselor bancare și a altor documente justificative, înregistrarea tranzacțiilor, întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale, precum și raportarea financiară și consultanța contabilă și fiscală.

Inovația adusă de modelul de business a dus startup-ul pe lista celor 20 de idei de afaceri din România și Italia selectate de programul MVP Accelerator al Rubik Hub. Programul sprijină startup-urile aflate în etapa de validare a modelului de business și oferă posibilitatea atragerii unei investiții de 150.000 EUR din partea Nucleo Ventures, partenerul strategic al acceleratorului.

Pentru gestionarea contabilității, Cosmio se conectează la conturile bancare ale companiei, prin tehnologia securizată open banking, în colaborare cu Salt Edge, și la Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, prin integrarea cu sistemul e-Factura. Astfel, datele necesare procesării contabile sunt preluate automat, iar antreprenorii nu trebuie să mai trimită periodic documente către contabil. Automatizarea nu înlocuiește responsabilitatea profesională, pentru că fiecare declarație este verificată și depusă de o echipă de experți contabili autorizați CECCAR.

Automatizarea le permite însă antreprenorilor să aibă acces, în timp real, la imaginea situației financiare a companiei, inclusiv la informații despre venituri, cheltuieli, profit, solduri bancare și taxe estimate.

„Vrem să oferim antreprenorului și contabilului un limbaj comun, bazat pe informații actualizate și ușor de înțeles, pe care le văd în dashboard. Astfel, discuțiile dintre ei nu se mai limitează la documente și obligații fiscale, ci pot viza decizii concrete de business: ajustarea prețurilor pentru creșterea marjelor de profit, identificarea cheltuielilor care pot fi reduse, planificarea investițiilor sau stabilirea sumelor disponibile pentru distribuirea dividendelor. Vrem ca antreprenorul să știe în orice moment cum stă afacerea lui, iar contabilul să aibă timpul și informațiile necesare pentru a-l ajuta să ia decizii, nu doar să-i comunice cât are de plătit la stat”, explică Cosmin Cenan, expert contabil și co-fondator Cosmio.

Costuri fixe și preluarea gratuită a contabilității

Accesul la servicii se face pe baza unui abonament lunar, al cărui cost nu crește odată cu numărul documentelor procesate, așa cum se întâmplă în cazul multor servicii de contabilitate, inclusiv al celor online. Astfel, antreprenorii au costuri previzibile, care nu cresc pe măsură ce afacerea se dezvoltă. Abonamentul include și preluarea de la fostul contabil, proces gestionat integral de Cosmio, fără costuri suplimentare. Echipa solicită direct istoricul contabil și se ocupă de toată comunicarea și migrarea, fără efort din partea clientului.

Startup-ul spune că se adresează în principal antreprenorilor din domeniul serviciilor, dar și ONG-urilor.

Printre clienții actuali se numără companii de dezvoltare software, de consultanță, training și educație, specialiști și agenții de marketing și PR, studio-uri de dans, dar și ONG-uri. Feedbackul primit de la primii utilizatori ai platformei a evidențiat în special nevoia de a reduce timpul petrecut cu administrarea documentelor, de a avea acces într-un singur loc la informațiile contabile și fiscale și de a comunica mai rapid cu specialiștii contabili.

Pe baza experienței acestora, firma a dezvoltat și integrat rapid noi funcționalități, inclusiv o arhivă digitală centralizată, accesul direct la declarațiile și mesajele primite de la ANAF și posibilitatea de a gestiona mai multe companii din același cont sau de a aloca roluri diferite membrilor echipei unei companii.

Cea mai recentă și importantă direcție de dezvoltare o reprezintă extinderea serviciilor pentru ONG-uri, care au nevoi specifice de contabilitate și raportare financiară. Compania oferă deja servicii adaptate acestora, cu abonamente care pornesc de la 199 de lei pe lună, TVA inclus, și includ gestionarea cotizațiilor, donațiilor și sponsorizărilor, întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale, precum și accesul la un dashboard financiar. Firma pregătește extinderea serviciilor pentru organizațiile care derulează proiecte finanțate prin granturi sau desfășoară activități economice.

Un proiect dezvoltat la intersecția dintre contabilitate și tehnologie

Cosmio a fost fondat de Cosmin Cenan și Cristina Angelescu, care s-au cunoscut în cadrul programului Executive MBA al Bucharest International School of Management (BISM), în parteneriat cu Maastricht University. Primul pitch al proiectului a avut loc la Praga, în fața unui grup de investitori, în cadrul aceluiași program.

Cosmin Cenan coordonează activitatea operațională și controlul calității serviciilor contabile, fiind implicat totodată în deciziile strategice privind finanțarea, achizițiile, selecția partenerilor și dezvoltarea companiei.

Cristina Angelescu coordonează produsul, automatizările și strategia de go-to-market Cosmio. Are peste 11 ani de experiență în tehnologie, automatizări, data analytics, growth și RevOps, în corporații și în companii mici și mijlocii.

„Inteligența artificială ne permite să rezolvăm probleme care până acum erau prea scumpe sau prea lente pentru antreprenorii mici. În fiecare dimineață, automatizarea preia și procesează documentele clienților, iar contabilii noștri verifică rezultatul înainte ca cifrele să ajungă în dashboard. Într-un domeniu în care o eroare costă bani și liniște, automatizăm ce putem controla și verifica 100%. Așa antreprenorul primește viteza tehnologiei și siguranța unui expert”, spune Cristina Angelescu, co-fondatoare Cosmio.

Echipa este susținută de Aleodor Tabarcea, Site Lead la Stripe, în rol de advisor pentru direcția strategică tehnică. El aduce experiența construirii de infrastructură de plăți la scară globală. Platforma este dezvoltată de Andrei Cruceru, Lead Engineer. Erika Păun, specialistă în arhitectură financiară, este implicată în dezvoltarea serviciului premium de management financiar. Echipa este completată de specialiști contabili, care verifică operațiunile și gestionează obligațiile contabile și fiscale ale clienților.

Echipa Cosmio, în cadrul pitch-ului de la Praga

Extinderea către servicii de management financiar

Startup-ul afirmă că pregătește o nouă rundă de finanțare care să susțină extinderea bazei actuale de clienți și dezvoltarea serviciului Premium de management financiar. Acest serviciu vine ca o continuare naturală a abonamentului actual, adaptându-se pe măsură ce afacerile evoluează, de la evidența contabilă zilnică până la oferirea de suport strategic în deciziile financiare ale firmei. Acesta va combina analiza datelor financiare cu expertiza specialiștilor, pentru a le oferi antreprenorilor informații despre profitabilitatea reală a afacerii, precum și despre evoluția cheltuielilor și impactul deciziilor de investiții sau de extindere a echipei.