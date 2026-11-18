Un studiu Genpact realizat în rândul a peste 2.000 de executivi arată că principalele obstacole în obținerea de valoare din AI țin de modul de operare al companiilor, nu doar de tehnologie. Organizațiile avansate în adoptarea AI răspund acestei provocări prin Agentic Operations.



Genpact (NYSE: G), compania specializată în Agentic Operations, a publicat astăzi raportul Autonomy in Practice: How agentic operations can turn AI progress into business value realizat pe baza unui studiu în rândul a peste 2.000 de executivi din 17 industrii.

Concluziile arată că agenții AI au ajuns să fie utilizați efectiv în activitatea companiilor mai repede decât au reușit acestea să își regândească modul de operare. Drept urmare, majoritatea organizațiilor nu beneficiază încă pe deplin de ceea ce Genpact numește „dividendul autonomiei”, adică valoarea obținută atunci când beneficiile generate de AI se traduc în performanțe mai bune pentru business, nu doar într-o productivitate mai mare.

Principalele concluzii ale raportului Genpact „Autonomy in Practice”:

79% dintre companiile participante la studiu folosesc deja agenți AI în activitatea curentă, însă doar 20% îi utilizează pe scară largă și în mod consecvent în mai multe funcțiuni ale organizației.

dintre companiile participante la studiu folosesc deja agenți AI în activitatea curentă, însă doar îi utilizează pe scară largă și în mod consecvent în mai multe funcțiuni ale organizației. Doar 15% dintre companii au corelat pe deplin investițiile în AI cu impactul asupra contului de profit și pierdere (P&L).

dintre companii au corelat pe deplin investițiile în AI cu impactul asupra contului de profit și pierdere (P&L). În medie, numai 49% dintre inițiativele AI finanțate în ultimele 24 de luni au generat valoarea estimată inițial.

dintre inițiativele AI finanțate în ultimele 24 de luni au generat valoarea estimată inițial. Doar 9% dintre companii au finalizat transformări semnificative ale modelului lor operațional.

dintre companii au finalizat transformări semnificative ale modelului lor operațional. AI conduce sau gestionează integral 40% dintre procesele decizionale , de peste două ori mai multe decât în urmă cu un an. Cu toate acestea, oamenii continuă să ia decizia sau să verifice în cel puțin 87% dintre cazuri , fiecare etapă a procesului.

, de peste două ori mai multe decât în urmă cu un an. Cu toate acestea, oamenii continuă să ia decizia sau să verifice în cel puțin , fiecare etapă a procesului. Utilizarea agenților AI se extinde în paralel cu forța de muncă umană: 92% dintre respondenții care folosesc agenți AI în activitatea curentă și-au menținut sau și-au mărit numărul de angajați.

Rezultatele arată că, în practică, autonomia nu înseamnă lipsa completă a intervenției umane. Înseamnă stabilirea clară a situațiilor în care agenții AI acționează, a celor în care oamenii iau sau validează deciziile și, a rezultatelor de business pe care această forță de muncă hibridă, trebuie să le genereze.

Organizațiile identificate drept AI Leaders, reprezentând 17% dintre companiile aflate în prima parte a AI Maturity Index realizat de Genpact, sunt mai avansate în dezvoltarea modelului Agentic Operations, în care oamenii și agenții AI funcționează ca o singură forță de muncă. Cercetarea Genpact a analizat cinci componente esențiale pentru acest model, pe care însă majoritatea companiilor nu au reușit încă să le integreze într-un sistem coerent.

Ce fac diferit companiile avansate în utilizarea AI

Cu o susținere clară la nivel de CEO, organizațiile aflate în avangarda adoptării AI sunt mai avansate în toate cele cinci componente ale modelului. Acestea:

Regândesc modul de lucru la nivelul întregii organizații , nu separat, funcțiune cu funcțiune.

, nu separat, funcțiune cu funcțiune. Construiesc în mod deliberat o forță de muncă mixtă, formată din oameni și agenți AI , inclusiv prin introducerea unor roluri noi, precum specialiști în gestionarea excepțiilor sau persoane responsabile de instruirea agenților AI.

, inclusiv prin introducerea unor roluri noi, precum specialiști în gestionarea excepțiilor sau persoane responsabile de instruirea agenților AI. Consolidează infrastructura de date și AI pentru a putea extinde soluțiile în mod consecvent , oferindu-le agenților posibilitatea de a acționa în mai multe sisteme, nu doar de a accesa și furniza informații.

, oferindu-le agenților posibilitatea de a acționa în mai multe sisteme, nu doar de a accesa și furniza informații. Asigură guvernanța și securitatea agenților AI pe întregul lor ciclu de viață , nu doar în momentul implementării.

, nu doar în momentul implementării. Corelează beneficiile generate de AI cu rezultatele financiare, desemnând responsabili clari și urmărind impactul acestora în contul de profit și pierdere (P&L).

„Companiile au devenit eficiente în implementarea agenților AI. Partea dificilă este gestionarea lor în activitatea de zi cu zi”, a declarat Sanjeev Vohra, Chief Technology and Innovation Officer, Genpact. „Agentic Operations conectează AI cu o înțelegere aprofundată a proceselor, expertiza și capacitatea de decizie a oamenilor și mecanismele de guvernanță necesare pentru a transforma autonomia în valoare reală pentru business.”

Despre studiu

Studiul, realizat în 2026, a inclus executivi seniori din companii cu venituri anuale cuprinse între 1 miliard și peste 50 de miliarde de dolari, din 17 industrii și 14 funcțiuni de business. Cercetarea cantitativă a fost completată de interviuri aprofundate cu lideri din mediul de business.

Rezultatele se bazează pe răspunsurile participanților, iar procentele au fost rotunjite.

Raportul integral este disponibil aici: https://www.genpact.com/insight/autonomy-in-practice.

Despre Genpact

Genpact (NYSE: G) este compania specializată în Agentic Operations, unde cele mai avansate tehnologii AI se îmbină cu o cunoaștere aprofundată a proceselor de business.

De zeci de ani, Genpact gestionează operațiuni esențiale pentru unele dintre cele mai importante companii din lume, în domenii precum: financiar, managementul riscului, supply chain, servicii bancare, asigurări și achiziții. Astăzi, prin Agentic Operations, agenții AI execută activitățile, iar experții Genpact își asumă responsabilitatea pentru rezultate, astfel încât clienții să crească mai rapid, să opereze mai eficient și să transforme rezultatele în numerar. Aflați mai multe despre noi pe genpact.com si pe LinkedIn, Instagram, YouTube, X, si Facebook.

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