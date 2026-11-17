Uniunea Europeană finanțează o competiție anuală de antreprenoriat și inovație, iar în 2026 s-au calificat în finală și antreprenori din Israel și Marea Britanie, care se vor lupta cu cei din state membre ale UE.

Israelul și Marea Britanie, chiar dacă nu sunt membre UE, sunt țări asociate la programul de cercetare al Uniunii Europene, Horizon Europe, fiind mari centre de cercetare și inovație mondiale. Din acest program european este finanțat și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), care, printre altele, acordă Premiile EIT, pentru „inovatori remarcabili din cadrul Comunității EIT – cel mai mare ecosistem de inovare din Europa”.

Marți, 17 noiembrie, EIT a anunțat cei 9 finaliști pentru premiile EIT 2026. Aceștia vor concura pentru premiile principale în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor EIT, care va avea loc pe 2 decembrie 2026, la Budapesta, în Ungaria.

Selectați dintre 19 nominalizați, finaliștii propun soluții în domenii precum asistența medicală, producția sustenabilă de alimente, hidrogenul curat, mobilitatea urbană și incluziunea digitală. Activitatea lor demonstrează modul în care EIT și Comunitățile sale de Cunoaștere și Inovare (KIC-uri) contribuie la transformarea ideilor în soluții pregătite pentru piață, prin intermediul programelor de formare, mentoratului, finanțării și creării de conexiuni în Europa și dincolo de granițele acesteia.

Pentru Premiul EIT pentru Întreprinderi (Venture Award), au ajuns în finală un startup din UK și unu din Israel.

Digistain (Regatul Unit), nominalizat de comunitatea EIT Health, a dezvoltat o platformă de analiză a tumorilor bazată pe inteligență artificială, care evaluează riscul individual de cancer pentru a ghida deciziile privind chimioterapia în stadiile incipiente ale cancerului de sân. Startup-ul a fost lansat în anul 2020, la Londra, de Dr. Hemmel Amrania.

La rândul său, compania Kokomodo (Israel), nominalizată de EIT Food, a dezvoltat un sistem de cultivare de cacao din celule vegetale în bioreactoare, reducând astfel utilizarea terenurilor și a apei, defrișările și expunerea la riscuri climatice. Startup-ul a fost lansat în 2023, de antreprenoarea Tal Govrin.

La aceeași categorie, aceste companii din state extra-UE se vor „bate” cu un startup din UE: Hycamite (Finlanda), nominalizat de EIT RawMaterials, a dezvoltat o tehnologie de descompunere a metanului, care produce hidrogen cu amprentă redusă de carbon – fără emisii directe de CO2 – și carbon de înaltă calitate pentru uz industrial. Compania a fost lansată în anul 2020, în localitatea Kokkola, din sud-vestul Finlandei, de către Matti Malkamäki și Laura Malkamäki.

La celelalte două categorii din concursul european s-au calificat în finală doar antreprenori din state membre ale Uniunii Europene:

Premiul EIT „Changemaker” (Agent al schimbării)

Elias Pajares (Germania), nominalizat de EIT Urban Mobility, pentru fondarea Plan4Better și dezvoltarea unor instrumente de tip „open-source” care ajută orașele să ia decizii de planificare urbană și a mobilității bazate pe dovezi.

Esther Murphy (Irlanda), nominalizată de EIT Health, pentru dezvoltarea Digi-ID, un program de competențe digitale creat împreună cu persoane cu dizabilități intelectuale și rețelele lor de sprijin, în scopul îmbunătățirii incluziunii.

Matteo Mazzola (Italia), nominalizat de EIT Food, pentru cofondarea Iside Farm, o fermă-laborator care promovează agricultura regenerativă, refacerea solului și biodiversitatea prin intermediul agriculturii comunitare.

Premiul EIT pentru Echipe Inovatoare (Innovation Team Award)

ARISE (Belgia), nominalizat de EIT Urban Mobility, pentru testarea și validarea OTIV.TWO, un sistem de asistență pentru vatmanii de tramvai, bazat pe inteligență artificială, care detectează pericolele și contribuie la o operare mai sigură.

Joii (Irlanda), nominalizat de 28DIGITAL, pentru un dispozitiv medical bazat pe inteligență artificială (utilizat pe smartphone), care măsoară pierderea de sânge menstrual, facilitând diagnosticarea timpurie și monitorizarea sângerărilor abundente.

Noah Labs (Germania), nominalizat de EIT Health, pentru dezvoltarea unei tehnologii bazate pe inteligență artificială care analizează scurte înregistrări vocale pentru a detecta agravarea insuficienței cardiace și a sprijini intervenția timpurie.

Fiecare dintre cele trei premii decise de juriu constă într-o recompensă financiară: 50.000 EUR pentru locul I, 30.000 EUR pentru locul II și 20.000 EUR pentru locul III.

Martin Kern, directorul EIT, a declarat: