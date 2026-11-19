Startup-urile tech din România, Republica Moldova și alte zece țări din regiune se pot înscrie online, până pe 27 noiembrie 2026, la Programul SEE 100, cu șansa de primi expunere la conferința de tehnologie GITEX AI Belgrade 2027.

Înscrierile se fac AICI, până pe 27 noiembrie 2026, ora 23:59.

Programul SEE 100 caută cele mai promițătoare startup-uri tech din Europa de Sud-Est, care vor participa la GITEX AI BELGRADE, eveniment de business și tehnologie al EXPO 2027 Belgrade, găzduit de Camera de Comerț și Industrie a Serbiei.

Camera de Comerț și Industrie a Serbiei sponsorizează participarea a 100 de startup-uri tehnologice din regiune la GITEX AI Belgrade, între 25 și 27 mai 2027. Inițiativa este sponsorizată de Camera de Comerț și Industrie a Serbiei, care va acoperi aproximativ 95% din taxele de participare ale celor 100 de startup-uri selectate.

Startup-urile care vor fi selectate vor putea beneficia de:

Un spațiu de expunere de 2 mp, personalizat și sponsorizat, la expoziția GITEX AI Belgrade.

Acces la workshopuri pregătitoare cu investitori și acceleratoare, dedicate pitch-ului și poveștii de creștere.

Posibilitatea de a aplica pentru Supernova Challenge, competiția de pitch cu fond de premii în bani și pachet de sprijin pentru accelerare.

Matchmaking dedicat, cu peste 500 de întâlniri programate între startup-uri și investitori, respectiv între startup-uri și cumpărători corporativi.

Networking cu peste 700 de expozanți: entități tech și guvernamentale, jucători din ecosistem, startup-uri și investitori.

Contact direct cu cei mai activi investitori și fonduri.

Sponsorizarea de aproximativ 95% se aplică taxei de închiriere a podului pentru prima ediție a GITEX AI Belgrade.

Categoria Fintech: oportunitate suplimentară cu AikBank

SEE 100 introduce o categorie dedicată Fintech, susținută de AikBank. Finaliștii vor participa la GITEX AI Belgrade, iar dintre ei va fi ales un câștigător care primește un pachet de creștere oferit de bancă:

un speedrun de o săptămână cu echipa tehnică AikBank, pentru explorarea tehnologiei startup-ului, a posibilelor integrări și a aplicațiilor practice;

o sesiune privată cu CEO-ul AikBank, cu acces direct la conducerea băncii;

sponsorizare pentru deplasări de expansiune internațională în 2027 și 2028.

Condiții de participare la preselecție:

Organizatorii caută companii care dezvoltă tehnologii îndrăznețe, rezolvă probleme reale și au potențial de scalare dincolo de piața de origine.

România și Republica Moldova se numără printre țările eligibile, alături de Serbia, Ungaria, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Albania, Grecia, Bulgaria și Macedonia de Nord.

Firmele participante trebuie să îndeplinească următoarele criterii: