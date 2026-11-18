IMM România a organizat marți, 17 noiembrie 2026, la Ateneul Român, cea de-a 34-a ediție a Topului Național al Firmelor Private din România. Evenimentul a fost dedicat mediului autohton de business care creează valoare pentru economia națională, iar StartupCafe.ro a fost partener media.

Au fost premiați antreprenorii care au obținut rezultate financiare și operaționale de excepție, evaluările fiind realizate pe baza profitului brut, a cifrei de afaceri, a productivității și a performanței globale în afaceri. Distincțiile au fost acordate la nivel național, regional și județean, acoperind toate categoriile de companii – de la micro-întreprinderi și firme nou-înființate, până la întreprinderi mari.

Performanțele companiilor premiate se reflectă și în impactul lor economic: acestea înregistrează o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 3,6 miliarde de euro, reprezentând 0,72% din totalul național, și un profit total de 366 de milioane de euro (0,95% din profitul înregistrat la nivelul României). Totodată, companiile premiate au aproximativ 17.400 de angajați, iar indicatorii lor de eficiență depășesc mediile naționale: profitabilitatea este de 10,1%, față de 7,7% la nivel național, în timp ce cifra de afaceri per angajat ajunge la 207.000 de euro (156% din media națională).

Gazdele galei au fost reprezentanții conducerii IMM România: Florin Jianu – Președinte; Sterică Fudulea - Secretar General și Președinte al Consiliului Economic și Social și Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu - Președinte de Onoare.

„În urma analizei a 928.000 de companii, vedem un tablou economic cu majoritatea indicatorilor pe plus. Cifra de afaceri a mediului de afaceri românesc a crescut, la fel și productivitatea. Totuși, profitul mediu per companie a scăzut, în timp ce numărul firmelor inactive sau fără angajați a crescut. Acest lucru arată că România își caută în continuare modelul economic, având companii care performează dar și companii rămase în urmă. Marea provocare a perioadei următoare este tocmai această redefinire a modelului nostru economic, trecerea de la statutul de piață cu forță de muncă ieftină la cel de economie avansată. Anul viitor trebuie să fie un an al stabilității, al simplificării și al debirocratizării, un an în care să relansăm cu adevărat economia românească!”, a declarat Florin Jianu.

La eveniment a fost prezent și Prim-ministrul Luca Niculescu. Cu această ocazie, premierul a susținut un discurs referitor la mediul de afaceri, provocările și oportunitățile acestuia.

„Nu este ușor să fii antreprenor. În ultimii ani, dificultățile cu care s-a confruntat mediul de afaceri nu au fost puține, fie că vorbim de inflație, costuri ridicate la energie, acces dificil la finanțare și, uneori, despre o relație mult prea complicată cu statul. Cu atât mai mult, meritați întreaga noastră apreciere și respectul nostru! Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei românești. Sunteți 98% din totalul firmelor active din România, creați locuri de muncă, susțineți comunități și contribuiți decisiv la dezvoltarea țării. Responsabilitatea noastră, a celor care conducem astăzi România, este să vă facem viața mai ușoară, nu mai dificilă” a declarat Luca Niculescu Prim- Ministru României.

Printre oficialitățile prezente s-au numărat: Radu Burnete - Consilier Prezidențial pentru Probleme Economice și Sociale; Petre-Florin Manole - Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale; Alexandru-Mihai Ghigiu - Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene; Marcel-Alexandru Stoica - Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor.

De asemenea, au fost prezente personalități publice și culturale precum Dumitru-Dorin Prunariu - cosmonaut și membru de onoare al Academiei Române; Maia Morgenstern; Dana Războiu - fondatoare a Asociației Nație prin Educație dar și lideri din mediul privat, între care Gabor Olajos - Country Managing Director, Pluxee România și Bulgaria; Ionuț Stanimir - Director Marketing și Comunicare, BCR; Anca Căuș - Head of Sales Visa; Viorel Florea - Director Vânzări Rețea Proprie, Groupama; și Ramona Ghidibaca - Coordonator Regional Clienți Corporate, Banca Transilvania.

Programul serii a inclus un moment muzical susținut de ansamblul cameral Violoncellissimo, urmat de recitaluri ale interpreților Aurelian Temișan și Nico.

Eveniment realizat cu sprijinul: BCR, Pluxee Romania, BT, Groupama, Visa, Expotehnica, Astra Vagoane Calatori, Coral Impex, UNSAR, Hengst Filtration, Exim Bank, Unicredit Bank, Sicor, Pflege 24 Roxmar, Philip Morris, CEC Bank, Almed Investments, Creative Learning Hub by Georgiana Popovici, Petrol Solutions, Bookster, Hotel Pestera, Flori Holland, Bumble Bee Cleaning, Eventino, DO Fire și M-HOSPITAL.

Parteneri media: Antena 3 CNN, Bursa, Financial Intelligence, Club antreprenor, Revista Economistul, StartupCafe.ro, The Diplomat, Radio Hit FM, Profit, News, PrimaNewsTV, Cotidianul.

Despre IMM România

IMM România a fost înființată în 1992 și este cea mai importantă confederație patronală reprezentativă la nivel național, dedicată exclusiv susținerii, promovării și apărării intereselor IMM-urilor.

IMM România face parte din Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), coordonat de Prim-ministrul României, Consiliul Economic și Social, organismul consultativ al Parlamentului și Guvernului României și din Comisiile de Dialog Social la nivel central și la nivel teritorial. La nivel internațional, IMM România este parte din Organizația Europeană a IMM-urilor și are unreprezentant în cadrul grupului angajatorilor al Comitetului Economic și Social European.