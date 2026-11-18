Startup-ul european de social media eYou, co-fondat de Jasseem Allybokus și Grégoire Vigroux în România, se alătură unui grup select de platforme care au primit distincția Trusted European Platforms (TEPs), acordată în cadrul unei inițiative coordonate de Europe MédiaLab, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Selectată în categoria European Challengers, eYou se numără printre cele 9 platforme din 7 țări europene, recunoscute pentru angajamentul lor față de încredere, valorile europene și potențialul de dezvoltare internațională.

Lansată pe 5 mai 2026, eYou spune că a atras peste 130.000 de utilizatori înregistrați din peste 160 de țări, exclusiv prin creștere organică. Misiunea sa este de a oferi o alternativă europeană la platformele americane și chineze care domină piața de social media, bazată pe mai multă transparență și pe un control sporit al utilizatorilor asupra experienței lor online.

„Europa nu are nevoie de încă un Facebook. Are nevoie de ceva mai bun. Am construit eYou pornind de la o convingere simplă: oamenii ar trebui să aibă mai mult control asupra conținutului pe care îl văd, asupra informațiilor pe care le distribuie și asupra modului în care interacționează online. Tehnologia ar trebui să le ofere utilizatorilor mai multă autonomie, nu să le manipuleze atenția”, a declarat Jasseem Allybokus, Cofondator și CEO al eYou. „Distincția Trusted European Platforms susține această viziune. Următoarea noastră provocare este să valorificăm acest ritm de creștere pentru a construi o companie europeană de tehnologie scalabilă, cu prezență globală”, a adăugat acesta.

„Prea mult timp, europenii au acceptat ca interacțiunile lor în mediul digital să fie controlate de câteva companii americane și chineze. Europa își poate construi propriii lideri globali în domeniul social media, oferind utilizatorilor mai multă transparență, încredere și control. Recunoașterea în categoria European Challengers, la doar șase luni de la lansare, reprezintă o validare încurajatoare. Ne propunem acum să demonstrăm că o companie europeană de social media poate concura la nivel global”, a declarat Grégoire Vigroux, Cofondator al eYou.

Potrivit Europe MédiaLab, piața europeană de publicitate în social media are o valoare anuală de aproximativ 49 miliarde EUR, însă peste 90% din aceste investiții sunt direcționate către companii cu sediul în afara Europei. Inițiativa TEPs aduce în prim-plan platformele europene care își propun să schimbe acest dezechilibru.

eYou își accelerează dezvoltarea internațională, în special în Germania și Franța, și își propune să atingă pragul de 1 milion utilizatori înregistrați până în iunie 2027.

Fondată în 2026 de Jasseem Allybokus și Grégoire Vigroux, doi antreprenori francezi stabiliți în România de peste un deceniu, eYou este o platformă europeană independentă de social media, creată cu scopul de a reconstrui încrederea în interacțiunile online. Abordarea sa îmbină evaluarea informațiilor cu ajutorul inteligenței artificiale, încurajarea dialogului constructiv și oferirea unui control sporit utilizatorilor. Aceasta este disponibilă pe Android, iOS și web.

StartupCafe.ro este prezentă și pe platforma eYou, cu numele de utilizator @startupcafe.

Trusted European Platforms este o inițiativă a Europe MédiaLab (fosta Fondation Euractiv), care urmărește să identifice platformele europene de social media caracterizate prin încredere, identitate europeană și potențial de dezvoltare la scară largă. Distincția este acordată în urma unei evaluări independente realizate de un comitet de selecție format din experți în media, publicitate, capital de risc, tehnologie și integritatea informațiilor.

Printre primele platforme care au obținut această distincție se numără nebenan.de, gutefrage.net, Lidé, WSocial, wedium, Monnett, Bulle și Qwice, alături de eYou.