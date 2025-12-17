Un sfert dintre hotelieri din România iau în calcul majorări ale tarifelor în anul 2026 (sondaj)

Anul 2025 a adus ajustări importante pentru industria ospitalităţii din România, iar unităţile de cazare s-au confruntat cu o cerere mai temperată şi cu schimbări în comportamentul turiştilor, potrivit unui sondaj realizat de Travelminit în rândul hotelierilor, relatează News.ro.

37,8% intenţionează să menţină tarifele şi în 2026, iar 31,4% încă analizează opţiunile. Un sfert dintre hotelieri iau în calcul în mod cert majorări.

„Anul 2025 a adus ajustări importante pentru industria ospitalităţii din România”, potrivit unui sondaj realizat de Travelminit în rândul hotelierilor, care arată că unităţile de cazare s-au confruntat cu o cerere mai temperată şi cu schimbări în comportamentul turiştilor, însă au reuşit să menţină un echilibru între preţuri, investiţii şi adaptarea ofertelor.

Pentru 76,8% dintre hotelieri, 2025 a fost un an mai modest decât precedentul, în special pe fondul scăderii cererii turistice şi al bugetelor mai reduse ale clienţilor. De asemenea, modificările legate de utilizarea cardurilor de vacanţă au influenţat deciziile de rezervare. În acest context, mulţi operatori au observat o orientare mai accentuată către rezervări de ultim moment şi o atenţie mai mare la preţ.

Chiar şi aşa, o parte dintre unităţi raportează stabilitate faţă de anul trecut, semn că piaţa rămâne funcţională, iar turiştii continuă să călătorească, deşi cu mai multă precauţie.

”În ciuda contextului, 68,8% dintre unităţile de cazare au păstrat preţuri apropiate de cele din 2024, iar doar 10,8% au operat creşteri. Această abordare prudentă continuă şi în planurile pentru anul viitor: 37,8% intenţionează să menţină tarifele şi în 2026, iar 31,4% încă analizează opţiunile. Doar un sfert dintre hotelieri iau în calcul majorări”, arată compania.

La capitolul investiţii, sectorul rămâne activ, dar precaut: 65,1% dintre hotelieri au făcut investiţii mici în 2025, iar 23,7% au realizat investiţii mai consistente. Pentru 2026, majoritatea planurilor vizează modernizări graduale şi îmbunătăţiri punctuale, în funcţie de buget.

Pentru perioada Crăciunului şi a Revelionului, situaţia este variată: 27,3% dintre hotelieri nu au oferte pentru această perioadă, iar aproximativ 39% au un grad de ocupare sub 50%. Pe de altă parte, aproape 18% dintre unităţi raportează deja un grad de ocupare de peste 70%.

În ceea ce priveşte ofertele, 69,2% dintre unităţi nu au pregătit pachete speciale, însă acolo unde există, acestea includ în special cine festive sau meniuri tradiţionale şi pachete pentru familii.

Interesul turiştilor se îndreaptă în special către locaţii liniştite, cu acces la natură şi servicii care oferă confort şi relaxare, precum SPA sau piscină.

Privind spre 2026, hotelierii adoptă o atitudine echilibrată: 50% privesc anul viitor cu prudenţă, iar 17% se declară optimişti, semn că industria rămâne atentă, dar deschisă adaptării.

Fondata in Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucatori pe piata rezervarilor hoteliere din Romania din 2017. Portofoliul Travelminit contine peste 10.000 de unitati de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din Romania active pe platforma si aplicatie si acopera o gama larga de cazare in toata tara (litoral, munte, destinatii balneoclimaterice si orase mari), fiind lider pe piata rezervarilor cu card de vacanta.

Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are in portofoliu 12 platforme hoteliere in Centrul si Estul Europei (Romania, Ungaria, Polonia, Cehia, Croatia), cu vanzari de peste 200 milioane de euro si peste 500 de angajati.

In 2022, Szallas Group (inclusiv Travelminit) a fost achizitionat de catre Wirtualna Polska Holding, una dintre principalele companii de e-commerce si media din Polonia, cotata la bursa si cu sediul in Varsovia.