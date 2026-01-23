Un nou instrument pentru analiza digitalizării IMM-urilor românești: Indexul Digitalizării României (P)

Transformarea digitală a devenit un factor central al competitivității economice, al eficienței instituționale și al incluziunii sociale în întreaga Uniune Europeană. Performanța digitală a statelor UE este măsurată prin Indexul Economiei și Societății Digitale (DESI), instrument de monitorizare al Comisiei Europene. Deși acesta oferă repere valoroase despre digitalizarea în România, acesta nu surprinde pe deplin disparitățile regionale ale României, dinamica specifică sectorului local al IMM-urilor sau maturitatea digitală a IMM-urilor.

Începând cu ianuarie 2026, România dispune de un instrument local de monitorizare a performanței digitale a companiilor mici și mijlocii, elaborat de Consiliul Național al IMM-urilor din România „IMM România”. IMM DIGIAL INDEX este conceput ca un instrument complementar DESI, ancorat la nivel național, menit să abordeze lacunele lăsate de instrumentele internaționale de benchmarking. Scopul său nu este de a înlocui indici precum DESI, ci de a traduce digitalizarea în informații măsurabile și acționabile, adaptate structurii economice, cadrelor instituționale și obiectivelor de dezvoltare ale României.

Studiul răspunde astfel mai multor nevoi concrete: de la necesitatea unor indicatori centrați pe IMM-uri, care să reflecte adoptarea reală a tehnologiei și până la nevoia de a conecta inputurile digitale (infrastructură, competențe, finanțare) cu rezultatele economice și sociale. Indicele se bazează pe surse statistice naționale, date administrative și sondaje specifice, această lucrare asigură atât robustețea metodologică, cât și relevanța politică.

IMM DIGIAL INDEX prezintă starea digitalizării IMM-urilor din România (aspecte precum prezență online și social media), rata de adopție a comerțului online, indicatori privind infrastructura IT, dar și departamentele în care IMM-urile utilizează soluții digitale (precum financiar, conformitate, marketing, gestiune, raportare). Studiul IMM România prezintă o imagine coerentă asupra gradului de pregătire pentru adopția de noi tehnologii dar și asupra competențelor digitale ale resursei umane din IMM-urile românești, precum și soluții pentru depășirea limitelor identificate. Relația digitală dintre companii și instituțiile publice din România este evaluată în indicatori concreți.

IMM DIGIAL INDEX va fi publicat pe 27 ianuarie și va fi lansat în cadrul unui amplu eveniment ce va avea loc la hotelul InterContinental Athénée Palace din București. Vor lua cuvântul dl. Florin Jianu, Președintele IMM România; dl. Ambrozie-Irineu Darău, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului; Bianca Muntean, Cluster Manager Transilvania IT și coordonator al The European Digital Innovation Hub în Transilvania; Ana Maria Stancu, fondator RoboHub și CEO Bucharest Robots; Adrian Victor Vevera, Director General ICI București; Dragoș–Cristian Vlad, Președinte Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei alături de alți specialiști cu expertiză în zona digitală.