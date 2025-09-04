Ultimele zile de înscrieri în competiția pentru startup-uri Spotlight, în cadrul conferinței How to Web 2025

Startup-urile de tehnologie din Europa de Est se mai pot înscrie până pe 7 septembrie 2025 în programul și competiția de referință Spotlight, parte a conferinței How to Web 2025, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI.

Programul Spotlight a oferit, de-a lungul timpului, șanse fondatorilor regionali de a se extinde la nivel global, prin conexiuni cu mentori cu experiențe strategice în companii tehnologice globale, acces la investitori de renume și premii, printre altele.

Ediția de anul acesta a conferinței aduce în prim-plan, pentru fondatori, peste 200 de investitori globali, de la cele mai mari fonduri de investiție precum IVP, Northzone, Creandum, Cherry Ventures, Credo Ventures, Lakestar, SpeedInvest și multe altele. AcAceste fonduri de investiție stau în spatele unor giganți tech care au redefinit industrii precum Dropbox, Twitter, Spotify, UiPath, ElevenLabs sau Lovable.

Startup-urile din Europa de Est sunt așteptate să se înscrie în Spotlight 2025, iar printre beneficiile participării la un astfel de program pentru un startup la început de drum se numără:

Sesiuni de mentorat cu experți globali cu experiențe în companii precum Google, Bitdefender, PPC, NAP și altele;

Întâlniri cu investitori de renume precum Alexander Agureev (Northzone), Felix Martinez (SeedCamp), Karol Lasota (Inovo VC), Julius de Gruyter (Cherry Ventures) și mulți alții, care se reunesc în regiunea noastră doar în cadrul conferinței How to Web, oferind o oportunitate unică pentru fondatori de a-și stabili întâlniri cu aceștia;

Expunerea business-ului în fața unei audiențe direct interesate de produse tech, atât pe scena dedicată startup-urilor, cât și prin standuri expoziționale în zona dedicată a conferinței;

Un pachet în valoare de 15.000 EUR, oferit de Startup Embassy pentru a lucra direct de la sediul lor din Palo Alto, San Francisco;

O propunere de investiție pentru câștigătorul competiției, în valoare de 180.000 EUR, sindicalizată de fondurile GapMinder Ventures Partners și V7 Capital.

Competiția este destinată startup-urilor de tehnologie din Europa de Est, cu potențial de scalabilitate mare, un produs stabil și cu tracțiune, active de până în 5 ani și care nu au primit încă o investiție de peste 700.000 EUR.