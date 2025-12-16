București: Ambasada Israelului și Primăria Sectorului 3 oferă burse pentru elevii români de clasa a VIII-a

Elevii români de clasa a VIII-a cu rezultate academice remarcabile se pot înscrie pentru una din cele 12 burse de studiu oferite de Primăria Sectorului 3 și Ambasada Statului Israel în România, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Complexul Educațional Laude-Reut oferă 12 burse școlare de excelență astfel:

2 burse integrale, oferite de Ambasada Statului Israel în România, deschise pentru elevii din toată țara ;

oferite de Ambasada Statului Israel în România, deschise pentru elevii din toată țara 10 burse integrale sau parțiale, acordate în parteneriat cu Primăria Sectorului 3, pentru elevii cu domiciliul în București sau județul Ilfov.

Sunt invitați să se înscrie elevii care îndeplinesc următoarele criterii:

Media generală minimă 9,50 la finalul clasei a VII-a

Media minimă 9,00 la limba engleză

Nota 10 la purtare in clasele V – VII

Înscrierile se desfășoară în perioada 27 - 30 ianuarie 2026. Concursul de burse se desfășoară în două etape, interviu online și test interdisciplinar, bursele fiind valabile începând cu anul școlar 2026–2027, odată cu înscrierea în clasa a IX-a.

Calendarul concursului de burse Laude-Reut 2026