București: Ambasada Israelului și Primăria Sectorului 3 oferă burse pentru elevii români de clasa a VIII-a

Sursă: © Alexander Raths | Dreamstime.com

Elevii români de clasa a VIII-a cu rezultate academice remarcabile se pot înscrie pentru una din cele 12 burse de studiu oferite de Primăria Sectorului 3 și Ambasada Statului Israel în România, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Complexul Educațional Laude-Reut oferă 12 burse școlare de excelență astfel:

  • 2 burse integrale, oferite de Ambasada Statului Israel în România, deschise pentru elevii din toată țara;
  • 10 burse integrale sau parțiale, acordate în parteneriat cu Primăria Sectorului 3, pentru elevii cu domiciliul în București sau județul Ilfov.

Sunt invitați să se înscrie elevii care îndeplinesc următoarele criterii:

  • Media generală minimă 9,50 la finalul clasei a VII-a
  • Media minimă 9,00 la limba engleză
  • Nota 10 la purtare in clasele V – VII

Înscrierile se desfășoară în perioada 27 - 30 ianuarie 2026. Concursul de burse se desfășoară în două etape, interviu online și test interdisciplinar, bursele fiind valabile începând cu anul școlar 2026–2027, odată cu înscrierea în clasa a IX-a.

Calendarul concursului de burse Laude-Reut 2026

  • 27 – 30 ianuarie 2026 - depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul liceului
  • 2 februarie 2026 - validarea și afișarea pe site-ul școlii a dosarelor admise
  • 3 februarie 2026 - afișarea programării interviurilor pentru proba practică
  • 3 februarie 2026 - întâlnire online a candidaților și a părinților acestora cu conducerea Complexului Educațional Laude-Reut, reprezentanții Primăriei și reprezentanții Ambasadei Statului Israel în România
  • 4 – 5 februarie 2026 - Etapa I: Proba practică – interviu, susținut cu profesorii școlii și cu reprezentanții ISMB și ai Primăriei
  • 9 februarie 2026, ora 10:00 - Etapa a II-a: Proba scrisă, desfășurată la sediul școlii
  • 13 februarie 2026, ora 16:00 - publicarea rezultatelor concursului

